台灣燈會最後一晚 千架MIT無人機齊飛點亮「黃金十年」

台灣燈會全部MIT的無人機表演。（記者林宜樟攝）

在嘉義縣舉辦的2026台灣燈會將在今晚落幕，閉幕儀式前，壓軸登場的無人機科技燈光秀震撼全場，1000架MIT無人機同步升空，以「嘉義．台灣」為核心意象，在璀璨光影中勾勒出嘉義產業轉型與城市發展的願景，為近兩週的燈會活動畫下精彩句點，吸引民眾駐足，用手機紀錄下感動瞬間。

嘉義縣長翁章梁表示，這場壓軸展演不僅是一場視覺盛宴，也是嘉義邁向轉型升級的重要時刻，從農業大縣到農工科技大縣，嘉義正以穩健步伐推動產業升級與城市建設，讓嘉義成為台灣走向世界的重要力量。

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無人機展演以「阿里山日出」揭開序幕，享譽國際的金黃晨曦點亮夜空，象徵嘉義充滿希望的起點，無人機群勾勒出台灣島嶼輪廓，呈現「我那小小多山的國家」最堅定的姿態。

夜空還浮現「嘉義優鮮」品牌標誌，代表嘉義優質農產與在地農業實力，「騰雲無人機」展現台灣自主研發的大型無人機成果，凸顯嘉義作為無人機產業重要基地的角色。

無人機群飛也描繪出半導體先進封裝技術CoWoS，並夜空中出現大型Outlet購物中心意象，緊鄰高鐵站的大型商業設施，未來將提供休閒、購物、美食與娛樂的多元體驗。

展演後段無人機群組成大樹，表示嘉義從土地出發、持續茁壯的發展力量，結尾中央字樣化為「黃金十年」，嘉義正邁向產業升級與城市發展的嶄新階段，最後夜空浮現「AI Taiwan」字樣，象徵台灣在人工智慧與科技產業上的實力，為本屆台灣燈會畫下充滿科技未來感的句點。

無人機排出黃金十年。（記者林宜樟攝）

無人機呈現嘉義優鮮。（記者林宜樟攝）

OUTLET將是未來嘉義縣的商業發展動能。（記者林宜樟攝）

無人機排出台灣邁向世界的意象。（記者林宜樟攝）

無人機產業是嘉義縣發展重點。（記者林宜樟攝）

全數MIT的無人機排出台灣形象。（記者林宜樟攝）

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