不問「在雪山救過什麼動物」 台東AI技術證照班超溫馨

AI職訓班今結業，許多成員入階AI浪潮。（記者劉人瑋攝）

經過5週共30小時上課，電腦AI技術商務應用證照班今天結業，幾乎全數成員都取得證照，今天同時也是成果發表，只是一別於目前網路搞笑影片，許多成員都超過50歲，60多歲者也大有人在，上完課就能自製繪本給小孩、孫子看，只要有故事、明顯是「出版社工作被消滅」。但有企業主表示，只要是和人接觸的工作就不會消失。

台東縣社會處今年特別成立「115年度職業技能融合式訓練計畫—電腦AI技術商務應用證照班」，處長陳淑蘭表示，由於AI火熱加上本班又是免費，台東民眾也有強烈需求，只是要再開此專班仍需視經費再辦理，今年首度開班，本招20人，最後錄取了41人，其中8成取得證照，雖在影像上並非十分專業，但已有聲有色、看起來不是「AI小白兔」。

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與目前網上許多AI生成影片相比，有部分學員影片已不遜色，學員中還有10人是身障者，陳淑蘭說，透過課程，學員未來可針對有興趣的AI項目再進修，或可以在家工作、接案，改變職場生涯與自身生活。

學員們過半都是銀髮族，還有很多都是國中小教師退休，成果發表上多發表自製影片，不少阿公阿嬤都是為孫輩自製繪本，加上字幕與旁白、配樂，加上翻頁示影片說故事，有阿公說「這樣就不用再去買繪本了」。

有人則是自製「小鸚鵡學飛」，配上較寫實的鸚鵡影片，描述著鸚鵡媽媽教小鸚鵡飛翔的過程，但其實引喻的是自己看著女兒一步步長成，從兒時喜歡小提琴，到如今已學有所成，故事說得是勉勵孩子勇敢成長，但內容則是滿滿的父母與驕傲。

只是當愈來愈多人學會使用AI工具，身為託嬰中心負責人的許小姐說，行政項目、管理表單也可透過AI「這樣就可以不用再請工讀生了」，甚至訂飲料、買便當，身為老闆也可以一手包辦，只是，公司照顧對象是嬰幼兒且每人狀況不同，「不可能找機器人看顧小孩，每個小孩每天狀況也可能不一樣、喝得奶粉也不一樣」，要實際與人接觸的工作仍無法被取代。

陳淑蘭說，AI只是放大自己的專業，不同背景的學員成果各異，短時間無法取代人類已有的經驗，但透過學習AI可以便利生活、擴大影響力與事業。

課堂上不少人一頭華髮，也努力跟上這波AI浪潮。（記者劉人瑋攝）

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