桃竹4部落商店掛牌「保育柑仔店」 鼓勵回收舊式獵具

林業與自然保育署新竹分署與新竹縣尖石鄉養老部落文正商店合作成立「保育柑仔店」，提供獎勵改良式獵具兌換據點。（圖由新竹分署提供）

農業部林業與自然保育署新竹分署為兼顧原住民狩獵文化與山村居民防治獸害的需求，並降低非目標物種誤捕風險，與新竹縣和桃園市原鄉部落商店合作，攜手成立「保育柑仔店」，提供獎勵改良式獵具兌換據點，並展示保育資訊。

新竹分署表示，這4間店分別是：新竹縣五峰鄉桃山村清泉部落「尚和商店」、尖石鄉秀巒村新光部落「打亞商店」、養老部落「文正商店」、以及桃園市復興區華陵里下巴陵部落「奧莉薇複合式餐飲（凌角商店）」。

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民眾只要將舊式獵具送至掛有「保育柑仔店」牌誌的合作商店，登記相關資訊後，即可免費一對一換取改良式獵具；每兌換1組，可於店內折抵當次消費100元等值的獎勵宣導品。若無舊式獵具，也可至保育柑仔店或新竹分署各工作站登記申領改良式獵具，每人以2組為原則，但不提供獎勵宣導品。

新竹分署說明，改良式獵具設計特點包括將踏板直徑縮小至12公分，以避免捕獲大型動物如台灣黑熊；踏板內置彈簧可調整觸發壓力，並搭配套索束圈裝置止滑套及8字環，防止鋼索無限束緊或扭死纏繞，進一步降低誤捕幼獸或小型動物（如石虎）的風險。

「保育柑仔店」牌誌下方的泰雅語「mlahang qsinu」，有保護動物的意思，象徵透過使用改良式獵具，明智地利用野生動物資源，並避免誤捕非目標物種。

新竹分署表示，在交通不便的山區，商店不僅是部落居民的日常生活的重要集散地，更是資訊交流中心，期望藉由百元獎勵宣導品的小小誘因，鼓勵族人回收舊式獵具，更傳遞保育觀念；歡迎提供使用意見回饋，未來並將持續邀請更多山村在地商店加入保育行列。

民眾拿舊式獵具來保育柑仔店兌換改良式獵具。（圖由新竹分署提供）

保育柑仔店展示瀕危物種及人熊衝突安全處置的展板。（圖由新竹分署提供）

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