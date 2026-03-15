午後臭氧濃度升 中南部空品亮橘燈

今天午後中南部後空氣品質亮橘燈。（翻攝自空氣品質監測網）

對空氣品質較敏感的中南部民眾，今天下午若要出門最好戴上口罩！環境部監測全台空氣品質，指出隨環境風場偏東風，加上午後受到光化作用影響，臭氧濃度容易上升，中南部地區與金門的空氣品質達到「橘色提醒」等級。

依環境部空氣品質監測網顯示，今天環境風場為偏東風緣故，因此西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，環境部表示，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部較敏感族群若外出則要比較注意。

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環境部指出，明日環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，不過宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；金門為「橘色提醒」等級。

後日環境風場仍為偏東風，環境部表示，西半部污染物仍然容易累積，午後同樣受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，不過當天清晨彰化至台南地區有局部霧或低雲影響能見度，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，到18日時，全台空氣品質則都在黃燈到綠燈等級。

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