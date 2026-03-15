雙媽祖旗山合體遶境 信眾躦轎腳排百公尺 狂喊「媽祖我愛您」

白沙屯拱天宮主委洪文華、高市副市長李懷仁和旗山天后宮主委葉冠億（由左至右）共同點燃「起馬炮」，正式展開雙媽祖旗山聯合平安遶境活動。（高市府新聞局提供）

高雄旗山天后宮媽祖與苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖今天聯合舉行平安遶境活動，一大早等待「躦轎腳」的信眾人潮綿延上百公尺，信眾狂喊「媽祖、媽祖我愛您！」場面熱絡。

旗山媽祖遶境隊伍今天上午7點即抵達鼓山國小前，恭迎「粉紅超跑」白沙屯媽祖聖駕蒞臨，兩尊媽祖會合後，上午8點由高市副市長李懷仁、旗山天后宮主委葉冠億、拱天宮主委洪文華和立委邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆等人輪流點燃「起馬炮」，正式展開旗山地區平安遶境，立委許智傑則身背媽祖神像陪同隊伍遶境祈福。

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白沙屯媽祖神轎在開路鼓引領下啟程遶境，所經之處都有大批信眾守候，沿途停留旗山地方廟宇、警消等公務機關，各單位主管帶領同仁參拜，祈求媽祖保佑勤務平安、順利，遶境隊伍中午12點回到旗山天后宮，廟埕再次開放信眾躦轎腳，讓更多香燈腳能夠接受媽祖賜福，現場也安排多位歌手演唱媽祖聖歌，預計下午2點恭送白沙屯媽祖起駕回鑾，為會香遶境活動畫下句點。

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