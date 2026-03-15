國際自由車環台賽3/18前進六堆 屏警公布動態交管措施

國際自由車環台賽3月18日至六堆，屏警將採動態交管維護賽事與交通安全。（圖由屏東縣警局提供）

國際體壇年度盛事「2026國際自由車環台公路大賽」今（15）日至19日盛大舉行，其中第四站「屏東六堆站」將於3月18日（星期三）上午10時從高樹鄉公所鳴槍出發。為確保國內外選手競賽安全及沿線交通秩序順暢，屏東縣警局今公布各項交通疏導與管制勤務，籲請民眾配合。

屏東縣政府警察局指出，起終點周邊將配合賽事實施必要交通管制。其中，起點的高樹鄉公所前路段從3月17日晚間8時起至18日12時止實施封閉；另終點的內埔鄉六堆客家文化園區前信義路段（科大路三段至建興路）也將視賽事進程分時段辦理交通管制，請用路人提早改道因應。

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至於競賽沿線路段，警察局將採「階段性動態管制」方式辦理，涵蓋台27線、台22線、台24線、台1線411K至432K及縣道185線等重要幹道。各路段將於車隊預計抵達前，視現場狀況實施短暫交通封閉，並於殿後警車通過後立即恢復通行，單一地點預計管制時間約5至10分鐘，盡可能降低對地方交通影響。

屏東縣政府警察局表示，自由車公路賽具有高速、集團行進及路線延伸廣等特性，賽事期間如遇選手車隊通過，請民眾務必配合現場員警及交管人員指揮，切勿任意穿越賽道或搶快通行，以維護選手與自身安全；沿線住戶也請協助留意寵物及家畜管理，避免突然闖入道路，影響競賽安全。

警察局長甘炎民呼籲，國際自由車環台公路大賽舉辦期間，請計畫行經賽道周邊的民眾預先掌握管制資訊，提早出門或改道行駛，共同遵守交通管制措施。

國際自由車環台賽3月18日抵達六堆。（屏東縣警局提供）

國際自由車環台賽3月18日抵達六堆，警方呼籲民眾配合相關交管措施。（屏東縣警局提供）

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