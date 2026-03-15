竹北實中擬推國家級實驗課程 盼培育數位人才國際新思維

新竹縣立竹北實驗高級中等學校（U-School）籌備處近日連辦兩場辦學暨招生說明會。（新竹縣政府提供）

新竹縣立竹北實驗高級中等學校（U-School）籌備處近日連辦兩場辦學暨招生說明會，籌備處說明，該校課程藍圖為獲得教育部核定的國家級實驗計畫，以實體到校上課為主，線上為輔的「數位混成學習」，著重培養學生自主學習，透過「部落書院制」的跨齡社群、「社會情緒學習」強化韌性等設計，期能培育出創造新價值、具備應變力的未來引領者。

兩場說明會親師生參與熱烈，籌備處因應各國中希望到校說明理念，已經開放各校預約。教育局長蔡淑貞表示，將配合逐年增班的節奏，全力支援學校在軟硬體建置與創新師資員額上的需求。

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竹北實中籌備處表示，該校課程藍圖，為歷經「新竹縣實驗教育審議委員會」與「教育部實驗教育審議委員會」的雙重嚴格檢視，由全國頂尖教育學者專家反覆專業辯證後，獲教育部核定的國家級實驗計畫。學校不直接套用固定的國際套裝課程，而是將國際教育的精髓轉化為實質內涵，例如融入AP（大學先修課程）理念與推動「Tri-PBL（三軸探究實作）」。

針對外界高度關注的學習模式，竹北實中的學習是以實體到校上課為主，線上為輔的「數位混成學習」。透過虛實整合的數位工具，讓學生有餘裕在校內進行高強度的跨域共創與專題探究。並以這套強大的數位基礎設施，作為支撐學校實現「240個學生，240張課表」的核心驅動力，讓「一生一課表」的個人化學習與接軌國際的學習路徑得以完美落地。

竹北實中重新定義「拔尖」的內涵-該校的特定教育理念高度契合OECD（經濟合作暨發展組織）提出的《未來教育與技能2030》框架，將學習主導權還給學生。更透過校訂必修「方法學」、「身心發展」、「哲學思辨」與「部落書院制」的跨齡社群，引導學生在沒有標準答案的世界裡找尋解方；同時藉由「社會情緒學習（SEL）」強化學生的心理素養與韌性。

竹北實中籌備處說明，將採「部落書院制」的跨齡社群、「社會情緒學習」等課程設計。（新竹縣政府提供）

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