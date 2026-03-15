今起至週四各地晴朗漸熱 吳德榮曝下次天氣轉變時間

今起至週四各地晴朗乾燥、氣溫逐日緩升。（資料照）

今（15日）晨各地無降雨，不過輻射冷郤發威，最低溫出現在新竹關西7.7度，其他各地區的平地最低氣溫約在9至12度之間；今起至週四（19日）各地晴朗乾燥、氣溫逐日緩升，預估週五（20日）北、東天氣才會有新的變化。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（15）日受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；北舒適、中南微熱，早晚氣溫低，日夜溫差大，應注意。今日各地區氣溫如下：北部9至25度、中部11至27度、南部12至29度、東部11至27度。

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明日至週四受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北臺白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

吳德榮指出，下一波天氣轉變，大致在週五前後，有弱東北季風南下、北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。週六、下週日（21、22日）季風減弱、天氣好轉。下週日晚另一股弱東北季風再南，由於強度較弱，各國模式模擬、調整的幅度比較大，需持續觀察。

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