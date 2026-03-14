彰化市資源回收 「分日分類」上路半個月 這地點暴紅！

彰化市垃圾車、回收車都掛上「分日分類」宣傳布條。（彰化市清潔隊提供）

彰化市資源回收「分日分類」上路半個月以來，也連帶讓收運時間最長的彰化市清潔隊部跟著暴紅，許多上班族乾脆選擇到清潔隊倒一般垃圾，順便把資源回收垃圾通通帶過來，直接殺到隊部進行細分類！

彰化市清潔隊長張筱薇表示，資源回收「分日分類」3月採柔性勸導，下星期將前進社區宣導，同時聆聽民眾的聲音。「分日分類」上路以來，確實發現全年無休的晨間5大收運垃圾定點人數有增加，收運時間最長的清潔隊部增加最多。

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因為，晨間定點收運垃圾，資源垃圾全都收，時間每天上午6點半到8點半，民眾必須自行細分類。位於仁愛東街的彰化清潔隊部，同樣也是全都收，因為收運時間更長，平日早上8點半到下午7點，星期日與國定假日到下午4點，更受民眾歡迎。

不過，彰化市清潔隊部的垃圾收運，資源回收的細分類項目更完整，除了玻璃類要分成透明、綠色與棕色外，還有大鐵、小家具、陶瓷類、保麗龍、打包繩等。張筱薇說，現場都有人員在場指導與說明，許多民眾第一次來，可主動詢問如何細分類，不清楚的話，隊員也會給予指導，通常比較難分辨的是複合材質，不會的分類直接問隊員就對了。

隨著清潔隊部成為人氣倒垃圾定點，不少民眾也認為這真是太棒了！可以一星期倒個1、2天就好，一次就把各類垃圾載去丟，或是出門順路再去丟垃圾，比起在家等垃圾車，更能有效運用時間。

彰化市資源回收「分日分類」上路半個月，不分類加上收運時間最長的彰化市清潔隊，變成超人氣回收點。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化市資源回收「分日分類」上路半個月，目前仍在柔性勸導期。（彰化市公所提供）

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