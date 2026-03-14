女力撐起一片天 金門縣婦女會表揚模範婆媳、績優小組長

金門縣婦女會辦理婦女節表揚表揚大會由理事長劉湘金（右）主持，中華民國婦女會總會理事長徐劉淑媓（左）跨海共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

金門縣婦女會今天舉辦婦女節表揚表揚大會，副縣長陳祥麟、立委陳玉珍先後到場，卻不約而同說，現在婦女已經能「撐起一片天」，肯定婦女在社會扮演的角色和成就。

國民黨副主席季麟連借用主席鄭麗文的比喻說，政府的「3安」國家安全、社會安定、人民安心，其中的「安」都是「家裡有個女的」；台灣縣長選舉人選的女性人數，也已超過一半，「超過半邊天」。

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大會主持人金門婦女會理事長劉湘金也說，婦女節就是為了彰顯婦女撐起半邊天，為社會、家庭做出的貢獻。她說，婆媳間的相敬如賓、相夫教子，促進家庭的和諧，也帶給社會更安定、更和諧，是社會最美的風景。

中華民國婦女會總會理事長徐劉淑媓也跨海共襄盛舉。

陳祥麟肯定會員數超過1500人的金門婦女會是金門最大的社團，而縣府現有的主管很多都是女性，女性的角色已經從過去的半邊天，到現在足以撐起一片天；他幽默地說，整個天下都是婦女所生，婦女創造出來的。

稍晚進場的陳玉珍致詞也懂得看風向說，在場的都是能撐起一片天的婦女同胞。

獲表揚的10對模範婆媳和18位績優小組長：

金城分會：顏亞妹、吳沛恩；吳彩雪、陳玉黎；許和、柯巧汝。金湖分會：陳王麗應、蔡美玉；楊彩宛、黃美蘭；張金蓮、呂秀芬。金沙分會：蔡美珠、李彥婷；蔣華莉、李淑珍。金寧分會：胡黎治、謝昕穎。烈嶼分會：李麗珍、林妙芳。

績優小組長：

金城分會：吳素蘭、陳靜儀、葉淑貞、許淑卿、李淑華。金湖分會：薛辰汝、盧波、林梨娟、李麗明、洪靜慧。金沙分會：王美玉、呂寶玉、張彩梨、連意玉。金寧分會：蔡素惠、謝慧真。烈嶼分會：洪素萍、林永市。

金門縣婦女會辦理婦女節表揚表揚大會，副縣長陳祥麟（站者左二）頒獎表揚模範婆媳。（記者吳正庭攝）

金門婦女會金湖分會大跳韓團熱舞「Sorry！Sorry！」炒熱現場氣氛。（記者吳正庭攝）

金門縣辦理婦女節表揚表揚大會，副縣長陳祥麟（站者左六）頒獎表揚模範婆媳。（記者吳正庭攝）

金門縣婦女會辦理婦女節表揚表揚大會，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左四）頒獎表揚績優小組長。（記者吳正庭攝）

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