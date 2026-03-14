大武山下小的奧運！六堆運動會開幕 體驗屏東唯一臨海客庄佳冬

聖火手跑步上聖火台引燃聖火。（記者陳彥廷攝）

第61屆六堆運動會在屏東縣佳冬國中盛大舉辦，六堆各鄉區熱情參與，選手人數高達6400人，屏東縣長周春米說，除了藉由運動賽事讓客家子弟團結，佳冬鄉還是六堆客家鄉區中唯一臨海的客庄聚落，歡迎全國朋友來到佳冬鄉，感受屏東客庄豐富的在地人文歷史。

素有「大武山下的小奧運」美譽的六堆運動會，每年由六堆（前堆、後堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆）12鄉區輪流舉辦，今年承辦的左堆佳冬鄉公所希望打造「再啟航 」氛圍，結合客家元宵前後的「拜新丁、枝」儀式，首度舉辦「寶寶爬行比賽」，把參賽的年齡拉到0歲，更是讓家長與小孩子們踏入鄉內的古蹟蕭家古厝。

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客委會主任委員古秀妃、縣長周春米、立法委員徐富癸、鍾佳濱及六堆12鄉區長等人今天出席開幕典禮，為選手加油勉勵。

周春米說，客家體育盛事一波波，繼內埔的尖炮城之後，六堆運動會登場。國際自由車環台公路大賽第4站路線正好是屏東六堆，行經高樹、麟洛、萬巒、內埔、竹田等鄉鎮，終點回到六堆客家文化園區，與來自全世界的選手分享屏東美好的客家文化與歷史風情。

客委會主委古秀妃說，客家的祖先來到台灣打拚，第一站就來到六堆好山好水的屏東平原，300年來在這裡開墾耕耘，留給六堆的很好的資產，六堆運動會最早追溯至日治時期，中間雖一度停辦，所幸藉著眾人努力得以延續，至今已不只是一場體育賽事，更是維持客家歷史、文化、組織與感情聯繫的重要管道，未來將與12鄉區公所持續合作舉辦。

本屆運動會活動包含健行路跑活動、寶寶爬行競賽及抓周活動、幼兒滑步車活動，以及多項傳統與現代運動賽事。除了保留六堆運動會具有特色的民俗體育競賽與傳統博奕項目外，也包含拔河、桌球、競速溜冰、軟式網球、網球、籃球、排球、田徑、大隊接力、羽球及慢速壘球等多項熱門運動，展現六堆子弟的運動實力與團結精神。

周春米、 古秀妃及賴文一等人一起將聖火手上聖火引燃。（記者陳彥廷攝）

大武山下小奧運正式揭幕。（記者陳彥廷攝）

運動員宣誓。（記者陳彥廷攝）

古秀妃致贈感謝函予鄉長賴文一。（記者陳彥廷攝）

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