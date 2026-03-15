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    首頁 > 生活

    鳳山消失古城門遺址打造遊具完工 重現「郡南第一關」

    2026/03/15 00:20 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山打造城門遊具完工，重現「郡南第一關」意象。（記者陳文嬋攝）

    鳳山打造城門遊具完工，重現「郡南第一關」意象。（記者陳文嬋攝）

    鳳山古城昔是清代鳳山縣治所在，設有6座城門，僅存小東門，地方爭取在外北門遺址附近打造高1.8公尺鋼構城門攀爬遊具，重現「郡南第一關」歷史意象，工程剛完工開放使用，成為鳳山新亮點，親子玩樂好去處。

    鳳山建城238年，外北門被譽為「郡南第一關」，昔為清代官道重要節點，帶動地方繁榮發展，僅存門額典藏於市立歷史博物館，見證鳳山新城沿革的歷史意義外，建造時間也早於其他城門，突顯城防優先重要性，且書法剛勁渾厚，深具藝術價值，在台灣史上有重大意義，並具有史事重要淵源。

    北門里長謝秀霞選定外北門遺址附近中正、協和路口綠地，攜手鳳山城文化志工協會理事長鄭敏聰繪圖設計「郡南第一關」城門攀爬遊具，並考據字體依同等比例建置門額，深具歷史意義。

    水利局投入340萬元，打造高1.8公尺、長8公尺、寬3公尺的大型鋼構城門攀爬遊具，鋪設厚7.5公分地墊，讓民眾攀爬玩樂更安全，目前工程剛完工，遊具也檢驗合格，工程辦理驗收，同步開放使用。

    謝秀霞說，外北門雖然已經拆除，透過地方集思廣益，建構大型城門遊具，重現「郡南第一關」歷史意象，親子攀爬遊具玩樂過程，遙想百年古城熱鬧景象，認識鳳山歷史文化，也讓教育向下扎根，將持續爭取「郡南第一關」遺址石柱遷移至此，目前文化局處理中。

    地方爭取「郡南第一關」遺址石柱遷移至城門遊具旁。（記者陳文嬋攝）

    地方爭取「郡南第一關」遺址石柱遷移至城門遊具旁。（記者陳文嬋攝）

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