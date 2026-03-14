彰化「隱藏版」花生荖 ！ 鹿港老饕都指定要吃

彰化市百年老店新香珍的花生荖，堅持手工製作。（記者劉曉欣攝）

季節限定！彰化市百年老店新香珍餅鋪熟客必買的花生荖，每年只開賣重陽節到隔年的清明節，百年來堅持採用頂級原料，並傳承手工製作的作法，連許多鹿港人都指定要吃。

店家表示，花生荖開賣的時間很簡單，就是跟著最主要的原料「花生」走，有新鮮的原料，才是美味的關鍵。所以，台灣的花生從開始採收到結束，就是老店開賣花生荖的時節，如果當年的花生的生產情況不良或是產量減少，就會影響花生荖的供應時間。

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店家強調，老店從來不作宣傳，就是要把宣傳所花的錢省下來，通通用在最好的食材上，就像堅持手工製作一樣，完全不假機器之手，吃起來才能酥脆入口，尤其是鋪滿花生粉的花生荖，除了花生粉，不添加其它東西。

「沒有原料就不做了！」店家指出，花生荖以往是熟客的專屬最愛，每到入冬到隔年春天，都會來買，有人一吃就是好幾代，還有人從小孩吃到老，透過熟客的介紹或當伴手禮轉送，每年也都有新客戶來買，一吃就上癮。

有鹿港人就指定要吃新香珍的花生荖，雖然鹿港是糕餅小鎮，幾乎家家都有賣花生荖，但老饕都知道花生荖就是要買新香珍，因為只要一吃，就知道百年老店堅持手工古法的美味了。

彰化市百年老店新香珍的芝麻荖，也很受歡迎。（記者劉曉欣攝）

新香珍的季節限定花生荖，表面鋪滿花生粉，沒有其它東西。（記者劉曉欣攝）

彰化市百年老店新香珍。（記者劉曉欣攝）

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