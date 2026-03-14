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    首頁 > 生活

    黃偉哲IG大讚「怎麼可以這麼漂亮！」 2026台灣國際蘭展倒數中

    2026/03/14 22:54 記者洪瑞琴／台南報導
    AI科技加持打造沉浸式花海體驗，台南市長黃偉哲IG分享把握春日賞蘭盛會。（圖擷自IG）

    AI科技加持打造沉浸式花海體驗，台南市長黃偉哲IG分享把握春日賞蘭盛會。（圖擷自IG）

    台南這幾天美得像仙境！2026台灣國際蘭展閉展進入倒數，台南市長黃偉哲忍不住在IG打卡：「怎麼可以這麼漂亮！」吸引不少粉絲按讚留言，直呼想衝一波現場感受蘭花魅力。

    台灣是全球蘭花產業重鎮，而台南更是其中的重點，每6株蘭花就有1株來自這裡。每年舉辦的國際蘭展，更名列世界3大蘭展之一，吸引來自各國的花卉愛好者與專業買家。現場不只看到百萬朵盛開蘭花，還有各式創意造景和精緻展示，拍照打卡根本停不下來。

    今年的蘭展特別厲害，結合AI科技、裸視3D影像、沉浸式互動裝置，讓觀展者好像走進花海裡，隨手一拍都是大片感。除了欣賞蘭花美景，還能體驗科技與花藝的完美融合，彷彿藝術館加上花園，視覺感官一次滿足。

    展期將至16日，黃偉哲提醒大家把握時間，親自感受這場視覺盛宴。無論是攝影迷、花卉愛好者，還是想要找個美照打卡的朋友，台南國際蘭展都是今年春天不能錯過的行程！

    台灣國際蘭展展期將至16日。（台南市府提供）

    台灣國際蘭展展期將至16日。（台南市府提供）

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