週日白天氣溫回升！ 高溫上看27度 早晚偏冷溫差大

週日各地大多為晴到多雲。（記者陳逸寬攝）

週日（15日）輻射冷卻會持續影響影台灣，但白天高溫會較今日稍微回升，仍要注意日夜溫差大。

根據中央氣象署預報資訊，明天清晨天氣仍偏冷，嘉義以北及宜蘭低溫約12至16度，南部及花東17至18度，其中桃園至苗栗近山區平地有局部10度左右，或以下低溫發生的機率，請民眾注意保暖。白天高溫將比今天稍回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大，建議適時調整穿著。

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天氣方面，週日各地大多為晴到多雲，只有在迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。另據天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，下週一到週三（16至18日）水氣將略增多，東半部（尤其花東地區）有局部短暫陣雨，西半部維持晴到多雲的好天氣。白天溫度較偏暖，夜晚清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生情況，日夜溫差依然明顯。

吳聖宇接著說，下一波鋒面目前預估是下週四（19日）逐漸靠近北台灣，但是新的預報資料顯示北方冷空氣強度不足，整體來看，下週四雖然因為鋒面靠近，北台灣天氣可能稍有變化，但降雨應該不是太多，下週四晚間到週五（20日）降雨機會相對較高，週末（21至22日）天氣又好轉，其他地方就不太受到影響，相對穩定的天氣可能會一直持續到下週末。

紫外線方面，明天各地都是「高量級」。空氣品質方面，15日環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

週日白天回溫，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度。（圖翻攝自中央氣象署）

週日紫外線指數各地都是「高量級」。（圖翻攝自中央氣象署）

週日各地空品狀況。（圖翻攝自行政院環境部空氣品質監測網）

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