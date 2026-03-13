Uber Eats揭密 高雄肉燥飯、鍋燒意麵訂購量大勝北部最高8倍

高雄民眾訂購肉燥飯、鍋燒意麵外送的情形，遠高於北部。（Uber Eats提供）

Uber Eats目前活躍合作商家已突破10萬家，根據過去1年統計，高雄民眾熱愛國民小吃「肉燥飯」的程度明顯高於北部，訂購頻率比台北高出47%，尤其是地人氣美食「鍋燒意麵」的訂購頻率更達台北8倍。

Uber 今（13）日公布高雄城市魅力數據，揭露近3年高雄的Uber的行程數與乘客數量都各成長了3倍，2025年在高雄合作車隊的職業駕駛數年增25%，用戶平均約5分鐘即可叫到車，包括「寶寶優步」、「六人座優步」與「加大六人座優步」等多種乘車選項，在高雄都可使用。

請繼續往下閱讀...

根據Uber觀察，高雄有著清晰的移動路線，旅客在高雄交通樞紐、購物商圈及大型活動場館之間的上下車最為大宗，形成活躍的城市生活動線。

系統數據顯示，旅客進出高雄的重要門戶如高鐵左營站、高雄機場與高雄火車站，是最大宗的下車地點；而駁二、義享時尚廣場與高雄夢時代等文化景點與大型商圈，則為最熱門上車地點。值得一提的是，高鐵站到高雄巨蛋也成為熱門的移動路線之一，顯見不少粉絲搭乘高鐵南下觀賞演出，再叫車前往會場。

Uber Eats方面，根據平台數據顯示，2025年高雄地區生鮮雜貨類商品銷售額較2024年成長28%，為全台成長前三名城市之一。

Uber Eats指出，過去近1年統計，高雄民眾熱愛國民小吃「肉燥飯」的程度明顯高於北部，訂購頻率比台北高出47%；在地人氣美食「鍋燒意麵」同樣表現亮眼，訂購頻率更達台北8倍；此外，高雄也是南台灣鹹酥雞訂購頻次最高的城市；紅茶拿鐵、古早味紅茶等紅茶系飲品的購買頻率更達台北2倍以上。

。

去年高雄地區生鮮雜貨類商品銷售額成長28%。（Uber Eats提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法