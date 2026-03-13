為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    Uber Eats揭密 高雄肉燥飯、鍋燒意麵訂購量大勝北部最高8倍

    2026/03/13 15:19 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄民眾訂購肉燥飯、鍋燒意麵外送的情形，遠高於北部。（Uber Eats提供）

    高雄民眾訂購肉燥飯、鍋燒意麵外送的情形，遠高於北部。（Uber Eats提供）

    Uber Eats目前活躍合作商家已突破10萬家，根據過去1年統計，高雄民眾熱愛國民小吃「肉燥飯」的程度明顯高於北部，訂購頻率比台北高出47%，尤其是地人氣美食「鍋燒意麵」的訂購頻率更達台北8倍。

    Uber 今（13）日公布高雄城市魅力數據，揭露近3年高雄的Uber的行程數與乘客數量都各成長了3倍，2025年在高雄合作車隊的職業駕駛數年增25%，用戶平均約5分鐘即可叫到車，包括「寶寶優步」、「六人座優步」與「加大六人座優步」等多種乘車選項，在高雄都可使用。

    根據Uber觀察，高雄有著清晰的移動路線，旅客在高雄交通樞紐、購物商圈及大型活動場館之間的上下車最為大宗，形成活躍的城市生活動線。

    系統數據顯示，旅客進出高雄的重要門戶如高鐵左營站、高雄機場與高雄火車站，是最大宗的下車地點；而駁二、義享時尚廣場與高雄夢時代等文化景點與大型商圈，則為最熱門上車地點。值得一提的是，高鐵站到高雄巨蛋也成為熱門的移動路線之一，顯見不少粉絲搭乘高鐵南下觀賞演出，再叫車前往會場。

    Uber Eats方面，根據平台數據顯示，2025年高雄地區生鮮雜貨類商品銷售額較2024年成長28%，為全台成長前三名城市之一。

    Uber Eats指出，過去近1年統計，高雄民眾熱愛國民小吃「肉燥飯」的程度明顯高於北部，訂購頻率比台北高出47%；在地人氣美食「鍋燒意麵」同樣表現亮眼，訂購頻率更達台北8倍；此外，高雄也是南台灣鹹酥雞訂購頻次最高的城市；紅茶拿鐵、古早味紅茶等紅茶系飲品的購買頻率更達台北2倍以上。

    去年高雄地區生鮮雜貨類商品銷售額成長28%。（Uber Eats提供）

    去年高雄地區生鮮雜貨類商品銷售額成長28%。（Uber Eats提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播