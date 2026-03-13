清明掃墓車潮人潮多 中市民政局於5大墓區規劃掃墓接駁服務

讓清明掃墓更便利，台中市政府在5區於3月14日起免費接駁服務上路。（市府提供）

清明節將至，台中市政府提前啟動疏導措施，自3月14日至4月5日週末及連續假日期間，陸續在太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁服務，採滿載即發，並視人潮機動加開班次。

民政局長吳世瑋表示，今年市府於5大墓區規劃掃墓接駁服務，其中，太平區接駁車自3月14日起發車，往返太平區第一花園公墓樹葬區管理室旁至太平區第一花園公墓納骨堂（懷恩堂及太平生命紀念館）；后里區自3月21日起發車，由后里火車站東站停車場（臨近后科路二段）搭乘至后里區第一示範公墓納骨堂；豐原區則於3月28日起發車，規劃藍、紅兩條路線，起站均設於豐原區公所（大門口），藍線前往豐原區觀音山納骨堂，紅線經一貫道至牌樓（豐原區第八公墓範圍）。

此外，沙鹿區自3月28日起提供接駁服務，由中山路進入示範公墓管制點（馬旺瓦斯分裝廠附近）搭乘，藍線前往沙鹿示範公墓，紅線則前往沙鹿納骨堂；霧峰區則於4月5日提供接駁專車，由霧峰區中正路144巷（入口後方100公尺前廣場）搭乘至霧峰第五公墓旁工寮。

吳世瑋並表示，市府持續鼓勵民眾使用「線上祭拜系統」（https://reurl.cc/V3YAg6）追思先人，系統涵蓋台中市公立納骨塔、公墓、樹葬及海葬區，家屬可申請系統帳號，登入後即可維護「追思園地」或進行線上祭拜。

生管處長白峨嵋表示，民政局推出全國首創「台中市清明掃墓數位地圖」，民眾可透過「台中通APP」首頁點選掃墓地圖橫幅或掃描專屬QR Code，即可查詢公墓位置、紙錢集中處及消防水袋點位，方便掃墓前取水備用、離開時集中紙錢。

