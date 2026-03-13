台灣燈會青森睡魔燈籠將「移駕」 6公里路程將再現大遊行風采

在台灣燈會受到全國注目的日本青森睡魔燈籠將移動到朴子配天宮展出。（記者林宜樟攝）

在嘉義縣舉辦的2026台灣燈會即將步入尾聲，文化總會「2026 台日友好 青森睡魔抵嘉」邀請日本青森睡魔師製作的青森睡魔燈籠在3月7日大遊行震撼人心，文化總會今天宣布，燈會結束後結合兩國文化製作的睡魔燈籠將移動到朴子配天宮展出，3月16日晚間9點出發，路程約6公里，文化總會及嘉義縣政府歡迎民眾夾道歡迎，參觀睡魔進駐。

文化總會表示，本次活動由青森知名睡魔師諏訪慎、林廣海跨海來台創作，睡魔燈籠名為《台日共鳴・天妃神》，以配天宮最具代表性的樸仔媽、千順將軍、天地人三虎為主題，於嘉義Long Stay一個月餘製作，並與當地永慶高中及文總校園大使實際交流，青森公立大學睡魔製作部「蒼燈會」及青森睡魔跳人眾團「跳龍會」原班人馬來台，將青森在地祭典於上週六晚台灣燈會「TEAM TAIWAN 大遊行」完美復刻，掀起熱潮。

請繼續往下閱讀...

睡魔團隊離台前全員前往配天宮參拜，向樸仔媽表達謝意，文總秘書長李厚慶向活動總統籌及睡魔師致贈感謝狀；配天宮董事長蔡承宗表示，此次睡魔燈籠展現信仰文化與傳統工藝融合的力量，結合不同國度的風采，將「不動媽祖」完美呈現，為讓更多民眾能有機會近距離見證，文總與配天宮董監事會溝通協調，將此睡魔燈籠於燈會結束後移至配天宮繼續展出，延長跨國良緣。

睡魔燈籠將於3月16日週一晚間9點自台灣燈會會場睡魔小屋出發，並沿嘉朴公路、文明路、開元路一路移動至配天宮，全長約6公里，文總及縣府歡迎民眾沿途夾道歡迎，參觀睡魔進駐，並請民眾切勿在文明路及開元路沿線路邊停車，以免影響動線，配天宮將於宮內停車場搭建原睡魔小屋，預計當晚12點迎接睡魔燈籠入厝，暫定將展至今年媽祖聖誕（農曆3月23日、國曆5月9日）之後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法