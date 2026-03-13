高市3/22停水 影響48萬戶用水

3區停水、7區水壓降低。（水公司提供）

台水公司配合台電仁大長庚線及仁資分歧線架空線路地下化施工停電停水，高雄市鳳山等3區將於3月22日周日上午8點至下午8點停水12小時，另仁武等7區水壓降低，總計影響48萬戶用水，提醒民眾留意。

停水區域為鳳山區忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里（高速公路以西）。鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里。三民區本館里、本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、本揚里、寶獅里、本文里、寶業里、寶慶里、寶國里、寶民里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、寶中里。

水壓降低區域為新興區全區、仁武區全區。鳳山區中正里、埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、海光里、文德里、鳳東里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、和興里、文衡里。

三民區精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里。

左營區福山里、菜公里。前鎮區瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里。鼓山區綠川里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、樹德里、桃源里、壽山里、麗興里、惠安里、維生里、延平里、新民里、登山里、鼓岩里、峰南里、山下里、哨船頭里。

水公司表示，台電高屏供電區處辦理高雄市經濟發展局要求「69kV 仁大~長庚線#1~#6及69kV 仁資分歧線#1~#3架空線路地下化」施工所需，將於3月22日周日停電，澄清湖淨水場配合停電影響產水、供水，為減少停電影響範圍，啟動發電機維持澄清湖淨水場產水10萬，供水設備也啟動發電機利用透支清水池，停電期間可穩定出水15萬CMD，經調度台南清水支援仍有供水缺口，請民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，24小時客服電話1910。

7區水壓降低。（水公司提供）

