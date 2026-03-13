少子化加碼投注下一代 教育部補助4.4億改善公幼設備

教育部補助台南市大社附幼改善室內活動空間。（教育部提供）

少子化時代，政府加碼投注下一代。為了讓孩子能在更安全、舒適的環境中快樂成長，教育部去年補助各地方政府共4.4億元，充實及改善公立幼兒園教學環境設施設備，並額外挹注1.7億元，協助公共化幼兒園購置適合閱讀的圖書經費，讓孩子們從小就接觸閱讀，藉此拓展想像力，培養幼兒對學習的好奇心。

教育部國教署組長王慧秋舉苗栗縣永貞國小附設公立幼兒園為例，幼兒園的室內活動空間盥洗室經翻新改造後，從過去的老舊樣貌蛻變為煥然一新的學習場域，整體設計風格採暖色系裝修，營造溫暖潔淨且充滿童趣氛圍，這樣的改善不僅提升了幼兒園的環境品質，更打造出一個讓孩子們感到舒適且安心的學習空間。

此外，台南市大社國小附設幼兒園，原本老舊甚至部分破損的室內活動空間，在重新規劃與擴充後變得更加明亮、寬敞，並搭配移動式遊戲設備，讓孩子們擁有更充足的活動空間，能盡情發揮創意，揮灑童年活力。

王慧秋表示，教育部會持續與各地方政府共同打造更完善的教保環境，讓孩子們能在幼兒園快樂學習、健康成長。

教育部補助苗栗縣永貞國小附幼改善盥洗室，讓幼兒們如廁更舒適。（教育部提供）

