晴朗乾燥持續整週！吳德榮曝日夜溫差大「今晚低溫恐探10度」

氣象專家吳德榮指出，今起晴朗乾燥天氣將持續1週，氣溫逐日緩升，但日夜溫差仍大。（資料照）

中央氣象署預報，今天（13日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷；台灣各地及離島為晴到多雲，日夜溫差大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天晚間至明天（14日）清晨須留意低溫，平地最低氣溫僅10度左右；今起晴朗乾燥天氣將持續1週，氣溫逐日緩升，但日夜溫差仍大。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（12日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥，冷空氣仍偏強；白天北部偏涼，中南部舒適微熱，今晚至明晨氣溫仍低，局部地區仍有10度左右的平地最低氣溫，日夜溫差大。

吳德榮說，明天、下週日（15日）持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；明天白天起冷空氣減弱，北部舒適、中南部微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，下週一（16日）至週四（19日）受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台灣白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增，偶有局部零星飄雨的機率。

下週五（20日）南下的東北季風已調弱，天氣略轉變；北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。下週六（21日）至下下週日（22日）天氣好轉、氣溫升高。

