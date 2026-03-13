為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    晴朗乾燥持續整週！吳德榮曝日夜溫差大「今晚低溫恐探10度」

    2026/03/13 07:47 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，今起晴朗乾燥天氣將持續1週，氣溫逐日緩升，但日夜溫差仍大。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，今起晴朗乾燥天氣將持續1週，氣溫逐日緩升，但日夜溫差仍大。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（13日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷；台灣各地及離島為晴到多雲，日夜溫差大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天晚間至明天（14日）清晨須留意低溫，平地最低氣溫僅10度左右；今起晴朗乾燥天氣將持續1週，氣溫逐日緩升，但日夜溫差仍大。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（12日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥，冷空氣仍偏強；白天北部偏涼，中南部舒適微熱，今晚至明晨氣溫仍低，局部地區仍有10度左右的平地最低氣溫，日夜溫差大。

    吳德榮說，明天、下週日（15日）持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；明天白天起冷空氣減弱，北部舒適、中南部微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

    吳德榮分析，最新模式模擬顯示，下週一（16日）至週四（19日）受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台灣白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增，偶有局部零星飄雨的機率。

    下週五（20日）南下的東北季風已調弱，天氣略轉變；北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。下週六（21日）至下下週日（22日）天氣好轉、氣溫升高。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播