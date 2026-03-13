等了逾50年！NASA阿提米絲2號載人繞月 最快4/1升空

美國航太總署（NASA）歷史性的「阿提米絲2號」（Artemis II）繞月任務，最新發射時間表週四（12日）出爐，最快將於4月1日升空，將是太空人時隔逾50年來首度繞月飛行。（法新社）

美國航太總署（NASA）歷史性的「阿提米絲2號」（Artemis II）繞月任務，在火箭發生氦氣洩漏而延遲後，最新發射時間表週四（12日）出爐，最快將於4月1日升空，將是太空人時隔逾50年來首度繞月飛行。

《BBC》報導，這枚火箭原定於3月發射，但因發現氦氣洩漏問題，已被運回佛州卡納維爾角的載具組裝大樓進行維修。NASA週四表示，有信心問題已經修復，並計畫於3月19日將火箭重新移回發射台，目前最早的可能發射日期為4月1日。

請繼續往下閱讀...

3名美國太空人魏斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、柯赫（Christina Koch），以及加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen），將成為首批搭乘NASA大型登月火箭「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）及「獵戶座」（Orion）太空船飛行的人類。

報導指出，「阿提米絲2號」任務為期10天，太空人將繞行月球背面，即地球上永遠看不到的那一側，之後再返回地球。NASA主管在記者會上強調，這項任務伴隨相當高的風險。

NASA正面臨讓阿提米絲2號升空的壓力，該繞月任務已延誤2年，未載太空人的「阿提米絲1號」任務中發現隔熱罩問題。2024年12月，NASA曾訂下期限，要求「阿提米絲2號」必須在2026年4月底前發射。

「阿提米絲2號」任務火箭原定於3月發射，但因發現氦氣洩漏問題，被運回佛州卡納維爾角的載具組裝大樓進行維修。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法