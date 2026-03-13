為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    等了逾50年！NASA阿提米絲2號載人繞月 最快4/1升空

    2026/03/13 08:12 即時新聞／綜合報導
    美國航太總署（NASA）歷史性的「阿提米絲2號」（Artemis II）繞月任務，最新發射時間表週四（12日）出爐，最快將於4月1日升空，將是太空人時隔逾50年來首度繞月飛行。（法新社）

    美國航太總署（NASA）歷史性的「阿提米絲2號」（Artemis II）繞月任務，最新發射時間表週四（12日）出爐，最快將於4月1日升空，將是太空人時隔逾50年來首度繞月飛行。（法新社）

    美國航太總署（NASA）歷史性的「阿提米絲2號」（Artemis II）繞月任務，在火箭發生氦氣洩漏而延遲後，最新發射時間表週四（12日）出爐，最快將於4月1日升空，將是太空人時隔逾50年來首度繞月飛行。

    《BBC》報導，這枚火箭原定於3月發射，但因發現氦氣洩漏問題，已被運回佛州卡納維爾角的載具組裝大樓進行維修。NASA週四表示，有信心問題已經修復，並計畫於3月19日將火箭重新移回發射台，目前最早的可能發射日期為4月1日。

    3名美國太空人魏斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、柯赫（Christina Koch），以及加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen），將成為首批搭乘NASA大型登月火箭「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）及「獵戶座」（Orion）太空船飛行的人類。

    報導指出，「阿提米絲2號」任務為期10天，太空人將繞行月球背面，即地球上永遠看不到的那一側，之後再返回地球。NASA主管在記者會上強調，這項任務伴隨相當高的風險。

    NASA正面臨讓阿提米絲2號升空的壓力，該繞月任務已延誤2年，未載太空人的「阿提米絲1號」任務中發現隔熱罩問題。2024年12月，NASA曾訂下期限，要求「阿提米絲2號」必須在2026年4月底前發射。

    「阿提米絲2號」任務火箭原定於3月發射，但因發現氦氣洩漏問題，被運回佛州卡納維爾角的載具組裝大樓進行維修。（美聯社）

    「阿提米絲2號」任務火箭原定於3月發射，但因發現氦氣洩漏問題，被運回佛州卡納維爾角的載具組裝大樓進行維修。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播