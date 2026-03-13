為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    踩街燈車「台派」尚讚 新埔移動的花燈車今年全面改裝

    2026/03/13 07:29 記者黃美珠／新竹報導
    當年日本青森睡魔來台演出的陣仗，影響之前新埔會移動的花燈車設計。（資料照，記者黃美珠攝）

    年節慶典的踩街燈車也颳「台派」風！新竹縣今年的新埔花燈迎天穿亮相的大型板車花燈，體積比往年明顯縮水，靈活度卻更好，演出也就更有看頭。負責打造的新竹縣花燈文創協會理事長劉保志說，這是配合台灣的道路設計而做的調整，燈車材質不變，但板車輪胎捨去了笨重的卡車輪胎，改良後單人就能拉著滿街秀，更顯靈動。

    劉保志說，新埔花燈遊行在停辦近半世紀後，於2011年復辦，因把花燈放在板車上用人力拖行踩街，透過人行的速度和角度變化，生出不一樣的觀賞效果，所以被稱為「會移動的花燈」，曾入列客庄12大節慶之一。

    由於2013台灣燈會在新竹縣登場，因此受到應邀來台演出的日本青森睡魔影響，新埔會移動的花燈車也用鋼骨加上木作，打造成長寬高各為4公尺、2.5公尺、以及1.2公尺的花燈車，採用卡車輪胎運行，走「日系」風，全車重達300公斤，至少需10名壯漢一起推動才能行，踩街時的移動、旋轉表演不易還得萬分小心。

    近年他參酌台灣其他縣市的花燈藝閣，考慮台灣道路較小和製作成本，今年全面改良成長寬高各為2.4公尺、1.5公尺以及1.2公尺的燈車，輪胎更改採輕便很多的農用運輸車用的實心胎，如此全車車重僅剩50公斤，1人就能輕鬆拉著滿街秀，果然收穫不少好評。

    受到青森睡魔的影響，新埔往年的移動花燈車體積龐大，單車重達300公斤，需至少10名壯漢才能移動演出。（資料照，記者黃美珠攝）

    今年走「台派」風的新埔移動花燈車，光靠1人就能拉著滿街跑。（記者黃美珠攝）

    新竹縣花燈文創協會理事長劉保志說，移動花燈車改小，主要是為了配合台灣的道路現況。（記者黃美珠攝）

