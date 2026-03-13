冷氣團發威！ 雲林古坑今晨僅7.1度 全台14縣市低溫特報

今日平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的荷苞測站，今晨5點19分僅測得7.1度。今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團伴隨輻射冷卻影響，清晨和夜晚天氣寒冷。（資料照）

中央氣象署指出，今（13日）凌晨針對全台14縣市發布低溫特報，今日平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的荷苞測站，今晨5點19分僅測得7.1度。今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團伴隨輻射冷卻影響，清晨和夜晚天氣寒冷。

氣溫方面，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，南部及花東低溫約14至15度，清晨高雄以北、南投及宜、花有局部地區有機會出現10度以下低溫。白天北部及東北部高溫約17至18度，中南部高溫約23至24度，花東地區高溫約20至22度，各地日夜溫差大，請適時添加衣物注意保暖。這波冷氣團屬於乾冷性質，因此各地大多為晴到多雲的天氣。

空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

週六（14日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，不過受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷。低溫預測，中部以北、宜花及金門、馬祖9至14度，南部、台東及澎湖13至16度；高溫方面，全台各地22至26度，澎湖、金門19度，馬祖13度。

下週日（15日）各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週一至下週二（16日至17日）環境轉偏東至東南風，氣溫逐日回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 16 10 ~ 21 14 ~ 22 11 ~ 17

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

