目標米其林爆食安！台南「予島」用餐10人身體不適 主廚致歉

台南精緻西餐廳「予島」疑爆食安，11人用餐10人不適，業者發聲明致歉並退費，衛生局已介入調查，但今日餐廳未對外營業。（記者王捷攝）

外傳目標摘下台南第一顆米其林星等的精緻餐廳「予島」，疑爆食安事件，本月初11人用餐有10人出現不適，主廚Nick公開發布聲明致歉。台南市衛生局已介入調查，因餐廳今晚未營業，將待其營業後前往現場稽查。

Nick透過聲明向身體不適的賓客致歉，坦承溝通回應不夠即時，並強調，店內已完成全面環境清潔與消毒，並全額退還當日用餐費用以表負責。聲明指出，相關檢體仍在檢驗當中，予島會負起應有責任，承諾在檢驗結果確認後，第一時間對外公開說明。

請繼續往下閱讀...

台南市衛生局指出，實務上若有2至3位消費者用餐後同時不適，通常由醫院通報；若消費者分別就醫則不會通報。衛生局說明，調查重點在於比對食物檢體與患者排泄物檢體，如果兩者驗出相同的細菌，就可能涉及違反食安法，衛生局將會把全案移送法辦。

關於檢體採驗細節，衛生局表示食物檢體若保存時間過長，可能會受到污染，且不同細菌的潛伏期也有所不同。不過，若消費者用餐後集體出現不適，且檢體驗出相同細菌，便合理懷疑涉食安法。以台南過去案例為例，曾有百人宴席僅同一家人不適，衛生局研判可能是諾羅病毒在家人間互相傳染，與食物無關。

予島外傳有野心想摘下台南第一顆米其林星星，且被國宴顧問部落客Liz寄予重望，如今面臨挑戰。餐廳聲明強調，此事件是嚴重警訊，促使內部重新檢視食材處理、保存流程，以及突發狀況的應對溝通機制，期盼深刻檢討並持續改進，不辜負每位信任予島的賓客。

相關新聞請見︰

台南知名餐廳疑傳食物中毒 10人上吐下瀉

主廚Nick發布聲明致歉。（翻攝餐廳網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法