金門金寧鄉石蚵文化季4/1登場！5大活動暢玩2個月 4/18千人剝蚵

金門金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵大挑戰」，預計4月18日登場。（資料照 記者吳正庭攝）

金門縣金寧鄉公所今天宣布，「金寧鄉石蚵文化季」4月1日持續到5月30日，除了「千人剝蚵大挑戰」4月18日登場，還包括「邂逅金寧抱好禮」等共計5大活動，凡搭乘台灣好行B線「金寧鄉古寧頭戰場線」完成導覽行程，即可獲贈限量50CC「樂遊金寧紀念酒」1瓶。

針對坊間質疑石蚵從業人口逐漸凋零，相關產業如何延續？金寧鄉長楊忠俊受訪並未正面答覆，僅說，石蚵產業是很辛苦的工作，很多年輕人不願回家鄉從事相關產業，希望在縣府協助下，將產業轉型與觀光結合，帶動更多人認識石蚵。

金寧鄉民代表會主席黃文欣說，石蚵產業逐漸沒落，必須創新、轉型才有機會延續這項400年歷史的傳統庶民文化，建議評估與中國合作，來年擴大舉辦兩岸剝蚵體驗活動，創造話題。

金寧鄉公所說，石蚵文化季5波活動包括首波4月1日至30日的「邂逅金寧抱好禮」，藉由提供限量特製的「樂遊金寧紀念酒」，鼓勵民眾透過公共運輸工具深入認識金寧之美。另外，4月11日、5月16日、5月23日及5月30日將推出「尋味遊金寧之好行限定團」，安排車船處專屬中巴帶領遊客探訪金寧鄉秘境，4月11日場次將邀請神秘名人網紅同行。

第2波活動是4月18日登場的「超頂！千人剝蚵大挑戰」，當天下午4點在古寧頭北山出海口海堤舉行。現場規劃非金門籍旅客的專屬體驗區，參加可獲精美小禮物。

第3波活動是與校園合作計畫「潮間探趣．採蚵小健將」以金寧鄉轄的小學高年級學生為主，期盼每位從金寧鄉畢業的孩子，都能從體驗家鄉蚵田特色產業。

第4波是「金寧之美」繪畫比賽，以金寧風景、生態環境及石蚵產業為創作主題。

第5波是4月25日至4月26日的主打活動「跟我走！金寧鄉石蚵文化季主活動」，兩天下午2點起在金門大橋金寧端舉行，透過大型舞台展演結合音樂、社區、產業到親子互動。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金門縣副縣長陳祥麟（右）、金寧鄉長楊忠俊（左）拉著石蚵文化季吉祥物，宣告文化季活動4月1日啟動。（記者吳正庭攝）

坊間質疑石蚵從業人口逐漸凋零，相關產業如何延續？金寧鄉長楊忠俊（左二）說，盼在縣府協助下，透過觀光活動帶動更多人認識石蚵。（記者吳正庭攝）

金寧鄉民代表會主席黃文欣（左）說，建議評估與中國合作，來年擴大為兩岸剝蚵體驗活動，創造話題。（記者吳正庭攝）

金門縣金寧鄉石蚵文化季由金寧鄉公所、代表會共同宣布4月1日啟動。（記者吳正庭攝）

