蘋果迎50週年 執行長庫克：「不同凡想」一直是核心

蘋果執行長庫克。（法新社）

蘋果公司（Apple）今天宣布將與全球社群共同慶祝成立50週年，執行長庫克（Tim Cook）在官網分享一封信，回顧公司歷史和理念。他表示，「不同凡想」一直是蘋果的核心，正是這樣的理念推動蘋果打造讓人們能表達自我、彼此連結並創造美好事物的產品。

庫克在信中提到，50年前在一個小車庫裡，一個偉大的想法誕生了。蘋果的創立，源自一個再單純不過的信念：科技應該貼近個人需求，在那個年代，這樣的想法看似顛覆，卻從此改變了一切。

他說，4月1日將迎來蘋果50週年的里程碑，50年來蘋果不斷探索各種可能，並將強大的工具交付到每一雙手中。「我們每一次的創新突破，源於一個相同的信念：驅動世界前進的力量，來自敢於開拓不同想法的人」。

庫克進一步解釋，因為進步總是從某個人開始，也許是發明家、科學家、學生，或者來自某個故事創作者，他們構思更好的想法、嶄新的創意、有別以往的道路。

庫克表示，蘋果向來專注於建構未來而非緬懷過往，但在迎接50年里程碑時，要向無數造就今日蘋果的人們致上謝意。「你們的想法啟發我們的創作，你們的信任激勵我們做得更好；你們的故事更提醒我們，當我們敢於開拓不同想法，就能成就不凡」。

