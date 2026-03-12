為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘋果迎50週年 執行長庫克：「不同凡想」一直是核心

    2026/03/12 23:25 中央社
    蘋果執行長庫克。（法新社）

    蘋果執行長庫克。（法新社）

    蘋果公司（Apple）今天宣布將與全球社群共同慶祝成立50週年，執行長庫克（Tim Cook）在官網分享一封信，回顧公司歷史和理念。他表示，「不同凡想」一直是蘋果的核心，正是這樣的理念推動蘋果打造讓人們能表達自我、彼此連結並創造美好事物的產品。

    庫克在信中提到，50年前在一個小車庫裡，一個偉大的想法誕生了。蘋果的創立，源自一個再單純不過的信念：科技應該貼近個人需求，在那個年代，這樣的想法看似顛覆，卻從此改變了一切。

    他說，4月1日將迎來蘋果50週年的里程碑，50年來蘋果不斷探索各種可能，並將強大的工具交付到每一雙手中。「我們每一次的創新突破，源於一個相同的信念：驅動世界前進的力量，來自敢於開拓不同想法的人」。

    庫克進一步解釋，因為進步總是從某個人開始，也許是發明家、科學家、學生，或者來自某個故事創作者，他們構思更好的想法、嶄新的創意、有別以往的道路。

    庫克表示，蘋果向來專注於建構未來而非緬懷過往，但在迎接50年里程碑時，要向無數造就今日蘋果的人們致上謝意。「你們的想法啟發我們的創作，你們的信任激勵我們做得更好；你們的故事更提醒我們，當我們敢於開拓不同想法，就能成就不凡」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播