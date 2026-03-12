為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南知名餐廳疑傳食物中毒 10人上吐下瀉

    2026/03/12 09:39 記者王捷／台南報導
    台南某知名餐廳傳疑似食物中毒，衛生局已介入調查。（資料照與本案無關，衛生局提供）

    台南一家知名餐廳疑傳食物中毒，消費者指控，11位消費者竟有10人上吐下瀉，台南市衛生局已介入調查中，經查該店晚上6點營業，今晚派員查核。

    該餐廳曾被國宴顧問部落客寄予重望摘下米其林一星，卻有消費者指控親友共11人至該餐廳聚餐，10人陸續出現嚴重上吐下瀉症狀，部分親友甚至須赴醫院打點滴，導致無法上班。消費者不滿表示，向店家反映後態度怠慢消極，溝通過程愛回不回，且只能透過電子郵件聯絡，更讓消費者崩潰的是，餐廳除要求提供診斷證明，竟反過來要消費者自行檢驗是哪項食材出問題。

    事發近半個月後，消費者補充後續，餐廳透過電子郵件回覆願退還餐費及看診費，並聲稱若願回訪將由主廚親自款待，然而餐廳還辯稱這份菜單賣了兩個月，目前只有少數賓客反應。消費者氣憤表示，事發至今除了收到退款，完全沒獲得餐廳主動慰問，消極態度讓人難以接受。

    有消費者認為，以該餐廳的高單價，卻出現嚴重的食安問題，服務態度讓人不敢恭維。貼文曝光後，留言區出現其他苦主表示，去吃過該主廚的另家餐廳，同樣上吐下瀉兩天，直言看到主廚就趕快跑。

    記者透過信箱，嘗試與餐廳聯繫，但目前未得到回應，另外有其他熟識者表示有得知食安訊息，不過無法聯絡上主廚。

