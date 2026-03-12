交通美食景點全有！部落客激推日本旅遊1潛力城市：觀光三冠王

「日本人的歐吉桑」今日發文強力推薦「福岡」是台灣人赴日旅遊的最佳選擇之一。圖為福岡機場。（歐新社）

許多台灣人赴日旅遊首選東京或大阪，但對於日本在地人來說，最推薦的城市可能另有所屬。長期旅居台灣的日本部落客「日本人的歐吉桑」今日發文強力推薦，「福岡」是台灣人赴日旅遊的最佳選擇之一，他更盛讚該地是「交通、美食、人情味」的觀光三冠王。

「日本人的歐吉桑」今日在社群平台發文表示，雖然自己出身福岡，但撇除主觀情感，客觀而言福岡確實是旅遊首選。他指出，福岡最大的壓倒性優勢在於「交通便利」，福岡機場就坐落在城市中心，便利程度簡直就像台北的松山機場。

他分析，前往東京旅遊，光是從機場進入市區就得犧牲一個多小時的時間與交通費，且拖著沉重行李移動極度耗損體力。相比之下，從福岡機場出關後，搭乘巴士或捷運僅需十幾分鐘就能抵達鬧區。機場更提供行李寄送服務，旅客可直接將行李交由櫃台寄往飯店，隨即展開行程。

對於單車愛好者而言，福岡更是天堂。他舉例，抵達機場後組裝單車，就能直接騎往太宰府市或糸島市，晚間再回飯店領取行李，「這種高效率的行程安排，在東京或大阪等大城市極難實現。」

歐吉桑也說，在美食與物價方面，福岡擁有聞名全日的牛腸火鍋、明太子、拉麵及烏龍麵。儘管福岡身為大城市，物價卻維持在「具人權的合理範圍內」，不會像東京那樣令人備感壓力。

此外，他也觀察到台灣遊客在東京有時會遇到較為冷漠的對待，但九州人的個性普遍較為友善、熱情。他強調，福岡這片土地不僅吸引外國客，連東京人也會特地前往觀光，「觀光、美食、人情味，福岡就是觀光的三冠王。」

文章PO出後引發討論，不少台灣網友留言表示「光福岡機場到市區這點就完勝了」、「福岡真的好」、「下次就去」；不過也有網友留言：「不喜歡。不吃內臟，牛腸鍋NG」而歐吉桑也回應：「的確是。福岡食物的口味比較偏向重口味。」

