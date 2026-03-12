中東戰火燃油附加費飆升！ 國籍航空「是否調漲」最快4月敲定

中東戰火對航使得航空燃油價格上漲近1倍；國籍航空將持續觀察並評估是否調整。（記者吳亮儀攝）

中東戰火升級對全球航空業投下震撼彈，航空燃油價格自3月以來已上漲近1倍，國泰航空今宣布18日起將調整客運燃油附加費；國籍航空依規需下月才能視中油公告牌價變化而定；長榮、華航、星宇皆表示，將持續觀察國際局勢，評估是否調整。

機票花費除了座位本身，也包含稅金、燃油附加費等。而國籍航空的客運燃油附加費收取標準，會依據中油公告的航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查，也就是說最快調整時間是4月。

星宇航空表示，針對油價波動，星宇航空會密切觀察國際航空燃油趨勢進行評估，並配合民航局及各國法規調整制定。

長榮航空指出，將持續觀察國際局勢，並依現行機制評估是否調整燃油附加費。

中華航空說明，華航歐洲航班正常營運，將持續關注國際情勢與市場發展，並依航空燃油牌價變化機制適時調整燃油附加費；同時視需即時安排調配航路，確保航班運作順暢與飛航安全。

台灣虎航表示，台灣虎航採低成本航空的營運模式，不額外收取燃油附加費。面對油價波動，除持續汰舊換新節油的A320neo機型外，也適當的承作油料避險。

