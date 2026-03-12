烏戰3度支援救治傷患 台東醫師吳佩珊獲選十大傑出女青年

台東馬偕急診醫學科吳佩珊醫師，以犧牲奉獻、社團領袖榮獲第27屆「十大傑出女青年」。（台東馬偕提供）

台東馬偕急診醫學科吳佩珊醫師，以犧牲奉獻、社團領袖榮獲中華民國歷屆十大傑出女青年協會主辦的第27屆「十大傑出女青年」，這是她繼前年獲頒「台灣傑出永續青年獎」後，再次得到肯定。

第27屆「十大傑出女青年、標竿女青年暨優秀女青年」共選出25位獲獎者，包含10名「十大傑出女青年」、8名「標竿女青年」及7名「優秀女青年」。吳佩珊醫師從眾多人選中脫穎而出。

今年適逢選拔活動邁入60週年，首度擴增獎項層次與表揚範疇，共計遴選出25位來自科技、醫藥、國防及環境永續等多元領域的傑出女性，展現台灣青年女性跨世代的專業影響力。

吳佩珊充滿熱情，積極投入救人救難工作，平日在急診量佔台東5成的台東馬偕急診室服務，不僅在院內全力救治病患，還積極投入偏鄉及離島的醫療支援，解決了蘭嶼與綠島醫療資源不足的問題，讓當地居民能在地獲得優質的醫療照護。

吳佩珊結合個人興趣與專業，致力推廣緊急救護教育，並考取多項救護證照。她擔任消防局高級救護隊的培訓醫師及特搜隊隨隊醫師，並進到校園宣導緊急救護知識，擴大醫療專業的影響力。

不僅如此，當烏俄戰爭爆發後，主動參與台北馬偕醫療團的人道行動，她3度深入戰區為傷者提供醫療服務，展現台灣醫療專業的力量。憑著她對生命的熱情，多年來在生死關頭、冒險患難的情境出入，台東馬偕表示，她榮獲此項殊榮當之無愧，院方以她為榮。

