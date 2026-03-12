為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防堵非法廢棄物輸出入！環境部聯手海關阻絕 最重罰千萬

    2026/03/12 17:12 記者吳柏軒／台北報導
    為防堵事業廢棄物非法闖關，環境部環境管理署聯手資源循環署與財政部關務署，全面強化邊境查驗。（環管署提供）

    為防堵事業廢棄物非法闖關，環境部環境管理署聯手資源循環署與財政部關務署，全面強化邊境查驗。（環管署提供）

    為防堵事業廢棄物非法闖關，環境部環境管理署聯手資源循環署與財政部關務署，全面強化邊境查驗。透過精準資料比對與現場抽查，嚴格把關高風險貨品，從源頭阻絕污染風險，守護國土環境，並提醒業者，用其他名義掩飾廢棄物闖關，最重可罰千萬。

    環管署統計，去年1月至12月，共合作查驗進出口貨櫃96批次，查獲違規案件72件，違規比率達75％，歸納5大常見違規樣態有：與產品混裝夾帶；錯認法規，未事先申請許可；假二手良品名義進出口；未符合產業用料規範；提不出合法證明與檢測報告等。

    環管署提醒輸出入者切勿以身試法，相關案件均依法裁處，並依情形要求退運、退關出倉或限期改善，有效攔阻不法廢棄物流入國內或流向國外，並強力呼籲，事業廢棄物於輸入、輸出、過境、轉口前，依廢棄物清理法第38條規定，務必向地方環保機關申請核發許可文件並誠實申報；若業者以其他名義掩飾廢棄物企圖闖關，最高可依法重罰1000萬元，與面臨刑事責任。

    環管署說，若不確定報關貨品是否屬廢棄物、「屬產業用料需求之事業廢棄物」認定，均可備妥貨品照片、來源與用途說明、規格型錄等相關資料洽詢地方環保機關；若是稅則疑義，則可洽詢財政部關務署；未來將持續深化跨機關資訊共享與合作，嚴守邊境防線，共同守護國土環境資源與國際形象。

    環境部環境管理署提醒，若業者不清楚廢棄物出輸入管理，可備妥貨品照片、來源與用途說明、規格型錄等相關資料洽詢地方環保機關。（環管署提供）

    環境部環境管理署提醒，若業者不清楚廢棄物出輸入管理，可備妥貨品照片、來源與用途說明、規格型錄等相關資料洽詢地方環保機關。（環管署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播