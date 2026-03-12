為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣中埔鄉立幼兒園推食農教育 幼幼班逆勢成長報名超額

    2026/03/12 17:21 記者王善嬿／嘉義報導
    中埔鄉立中埔幼兒園115學年度開始招生，幼幼班報名人數已超額，將辦理抽籤作業。（記者王善嬿攝）

    因應少子化衝擊，嘉義縣各級學校發展特色課程吸引家長青睞，嘉義縣中埔鄉立中埔幼兒園近3年結合在地特色推動食農教育，最近開始進行115學年度招生，幼幼班報名人數逆勢成長，招收名額16人已有25人報名，待4月下旬報名截止將辦理抽籤。

    中埔鄉長李碧雲說，鄉立幼兒園以提供在地幼童就近入學、減輕家長經濟負擔的使命服務，即使連年虧損仍持續辦理，近年社口校區老師利用閒置農地，結合種植蔬果等課程推廣食農教育，還會配合節氣運用樹葉等天然素材布置教室，十分用心。

    李碧雲表示，近年少子化加上各校競爭，往年幼兒園新生人數少於招生人數，不過115學年度新生報名人數較往年增加，尤其幼幼班預計招收16人已25人報名，未來幼兒園將持續加強教師專業、增加共融學習。

    鄉立中埔幼兒園長李麗仙說，除特色課程食農教育，政府針對公立幼兒園學費補助也增加家長就讀意願，第一胎每月收費1000元，一學期5.5個月收費共5500元，第二胎以上家長僅需給付保險、娃娃車接送等費用；配合家長農忙、下班時間較晚，還提供下午4點到5點課後留園服務，寒、暑假也有延長照顧服務，減輕家長育兒負擔。

    李麗仙說，115學年度新生登記截至目前統計，幼幼班報名人數25人，因10名符合中低收入、身心障礙、家有兄姊等條件學生優先入學，另從15人中要錄取6人，擇期公告抽籤辦理；小班、中班、大班都還有名額可報名。

