為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣燈會閉幕 「青森睡魔」移師配天宮停車場延續熱潮

    2026/03/12 14:46 記者蔡宗勳／嘉義報導
    在「TEAM TAIWAN 大遊行」爆紅的「青森睡魔」大型燈組。（記者蔡宗勳攝）

    在「TEAM TAIWAN 大遊行」爆紅的「青森睡魔」大型燈組。（記者蔡宗勳攝）

    2026台灣燈會即將於週日閉幕，在「TEAM TAIWAN 大遊行」爆紅的「青森睡魔」大型燈組，將於下週一連同睡魔小屋整組移置朴子配天宮停車場，預計下週二恢復展出，延續燈會熱度，也為即將到來農曆3月23日媽祖誕辰暖場。

    這次台灣燈會，日本青森派出了兩位現役大師級「睡魔師」諏訪慎和林廣海跨海來台創作。兩人是不同流派的競爭對手，平常王不見王，但在配天宮樸仔媽精神感召下，兩位大師「夢幻般聯手」，取材配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與虎爺製作大型睡魔燈組。由諏訪慎製作媽祖跟三尊虎爺，林廣海負責千里眼與順風耳。

    Team Taiwan大遊行「青森睡魔」大型燈組踩街時，震撼的「睡魔囃子」奏樂配上活力四射的跳人，燈光鼓聲交織，讓滿場遊客宛若置身熱鬧的日本祭典，與紙風車劇團的「雨馬」被譽為大遊行兩大亮點。遊行結束，造訪「青森睡魔」小屋遊客絡繹不絕，成為嘉義燈區熱點，呼籲燈會結束繼續展出聲浪愈來愈大，經縣府與文化總會及配天宮協商，決定移置朴子配天宮停車場展出。

    縣長翁章梁表示，青森睡魔燈組移至朴子配天宮停車場展示，銜接農曆3月媽祖誕辰進香活動，可望帶動更多信眾與遊客觀賞，讓台日文化交流持續發酵。

    配天宮總幹事丁廣穎說，下週一將由文總安排廠商把青森睡魔燈組連同小屋運到配天宮廟停車場續展，預計以1天的時間完成，如果一切順利，週二就可以開始展出。

    「青森睡魔」大型燈組將連同小屋移置配天宮廟停車場繼續展出。（記者蔡宗勳攝）

    「青森睡魔」大型燈組將連同小屋移置配天宮廟停車場繼續展出。（記者蔡宗勳攝）

    「青森睡魔」大型燈組將連同小屋移置配天宮廟停車場繼續展出。（記者蔡宗勳攝）

    「青森睡魔」大型燈組將連同小屋移置配天宮廟停車場繼續展出。（記者蔡宗勳攝）

    「青森睡魔」大型燈組將移置配天宮廟停車場續展，為農曆3月媽祖誕辰暖場。（記者蔡宗勳攝）

    「青森睡魔」大型燈組將移置配天宮廟停車場續展，為農曆3月媽祖誕辰暖場。（記者蔡宗勳攝）

    「青森睡魔」大型燈組將移置配天宮廟停車場續展，為農曆3月媽祖誕辰暖場。（記者蔡宗勳攝）

    「青森睡魔」大型燈組將移置配天宮廟停車場續展，為農曆3月媽祖誕辰暖場。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播