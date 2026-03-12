台灣燈會閉幕 「青森睡魔」移師配天宮停車場延續熱潮

在「TEAM TAIWAN 大遊行」爆紅的「青森睡魔」大型燈組。（記者蔡宗勳攝）

2026台灣燈會即將於週日閉幕，在「TEAM TAIWAN 大遊行」爆紅的「青森睡魔」大型燈組，將於下週一連同睡魔小屋整組移置朴子配天宮停車場，預計下週二恢復展出，延續燈會熱度，也為即將到來農曆3月23日媽祖誕辰暖場。

這次台灣燈會，日本青森派出了兩位現役大師級「睡魔師」諏訪慎和林廣海跨海來台創作。兩人是不同流派的競爭對手，平常王不見王，但在配天宮樸仔媽精神感召下，兩位大師「夢幻般聯手」，取材配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與虎爺製作大型睡魔燈組。由諏訪慎製作媽祖跟三尊虎爺，林廣海負責千里眼與順風耳。

Team Taiwan大遊行「青森睡魔」大型燈組踩街時，震撼的「睡魔囃子」奏樂配上活力四射的跳人，燈光鼓聲交織，讓滿場遊客宛若置身熱鬧的日本祭典，與紙風車劇團的「雨馬」被譽為大遊行兩大亮點。遊行結束，造訪「青森睡魔」小屋遊客絡繹不絕，成為嘉義燈區熱點，呼籲燈會結束繼續展出聲浪愈來愈大，經縣府與文化總會及配天宮協商，決定移置朴子配天宮停車場展出。

縣長翁章梁表示，青森睡魔燈組移至朴子配天宮停車場展示，銜接農曆3月媽祖誕辰進香活動，可望帶動更多信眾與遊客觀賞，讓台日文化交流持續發酵。

配天宮總幹事丁廣穎說，下週一將由文總安排廠商把青森睡魔燈組連同小屋運到配天宮廟停車場續展，預計以1天的時間完成，如果一切順利，週二就可以開始展出。

