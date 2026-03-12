為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    捐血送樹苗 羅東林業文化園區3/15見

    2026/03/12 14:47 記者江志雄／宜蘭報導
    「健康捐血．綠苗森活」15日在羅東林業文化園區竹林車站廣場舉行。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    「健康捐血．綠苗森活」15日在羅東林業文化園區竹林車站廣場舉行。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣羅東林業文化園區訂於15日舉辦「健康捐血．綠苗森活」愛心捐血活動，主辦單位配合植樹月活動，提供與眾不同的「感恩禮」，捐血250CC，贈送2株樹苗及1包白米，捐500CC加倍送，提供400株送給捐血人，送完為止。

    捐血活動常見贈品，包括電影票、餅乾、飲料、禮券，此次由林保署宜蘭分署、正德社會福利慈善基金會、宜蘭捐血站攜手合辦的愛心捐血，致贈植樹月限定的樹苗，讓捐血人帶回家綠美化。

    林保署宜蘭分署今天（12日）指出，「健康捐血．綠苗森活」15日上午9點到下午4點在羅東林業文化園區竹林車站廣場舉行，贈送樹苗象徵生命延續與綠意希望，鼓勵大家植樹綠化，捐血人請攜帶身分證件，以利加速捐血流程。

    活動當天準備400株樹苗，桂花及烏來杜鵑各150株，方莖金絲桃100株，先到先送，送完為止，林保署宜蘭分署歡迎大家挽袖解囊，以行動傳遞愛心、響應公益，也為環境綠化盡份心力。

    羅東林業文化園區訂於15日舉辦捐血活動，準備400株樹苗送給捐血人。（資料照）

    羅東林業文化園區訂於15日舉辦捐血活動，準備400株樹苗送給捐血人。（資料照）

    「健康捐血．綠苗森活」活動，捐血250CC送樹苗2株、白米1包。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    「健康捐血．綠苗森活」活動，捐血250CC送樹苗2株、白米1包。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播