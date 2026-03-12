捐血送樹苗 羅東林業文化園區3/15見

「健康捐血．綠苗森活」15日在羅東林業文化園區竹林車站廣場舉行。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣羅東林業文化園區訂於15日舉辦「健康捐血．綠苗森活」愛心捐血活動，主辦單位配合植樹月活動，提供與眾不同的「感恩禮」，捐血250CC，贈送2株樹苗及1包白米，捐500CC加倍送，提供400株送給捐血人，送完為止。

捐血活動常見贈品，包括電影票、餅乾、飲料、禮券，此次由林保署宜蘭分署、正德社會福利慈善基金會、宜蘭捐血站攜手合辦的愛心捐血，致贈植樹月限定的樹苗，讓捐血人帶回家綠美化。

林保署宜蘭分署今天（12日）指出，「健康捐血．綠苗森活」15日上午9點到下午4點在羅東林業文化園區竹林車站廣場舉行，贈送樹苗象徵生命延續與綠意希望，鼓勵大家植樹綠化，捐血人請攜帶身分證件，以利加速捐血流程。

活動當天準備400株樹苗，桂花及烏來杜鵑各150株，方莖金絲桃100株，先到先送，送完為止，林保署宜蘭分署歡迎大家挽袖解囊，以行動傳遞愛心、響應公益，也為環境綠化盡份心力。

羅東林業文化園區訂於15日舉辦捐血活動，準備400株樹苗送給捐血人。（資料照）

「健康捐血．綠苗森活」活動，捐血250CC送樹苗2株、白米1包。（圖由林保署宜蘭分署提供）

