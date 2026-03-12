為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳佩琪秀畢典邀請函想自清 網解讀校方信件內容打臉：討來的......

    2026/03/12 15:32 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    京華城案一審將於本月26日宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪日前稱，希望解除柯的境管赴日參加兒子於3月24日舉行的畢業典禮，引發外界砲轟，陳佩琪昨日PO出校方e-mail想證明是受邀請。對此，部落客「Joe的直觀人生」與中央大學教授胡川安都發文打臉，指出這封信不是校方主動邀請，是被柯文哲一家要求來的。

    胡川安在臉書PO文表示：「再騙啊！柯文哲：『指導教授特地寄出正式邀請函，希望父母能到場，一起見證孩子人生的重要時刻。』特地欸，今天陳佩琪PO出信件了，『This letter is issued upon request to confirm the above information for official reference.』意思就是，有人要求我們要發證明，我們沒有一定要你們來，但要來還要發證明，只好寫個信，而且是系辦助教發的，不是指導教授主動要請，一點都沒有特地，唉！應該是得了一天不說謊，就會生病的病。

    部落客「Joe的直觀人生」在臉書PO文表示，陳佩琪說學校邀請他們出席兒子在日本的畢業典禮，結果被柯文哲在網路直播節目上面打臉，是陳佩琪想去，自己根本不想去，這不打緊，陳佩琪還白目自己秀出學校的e-mail想證明是受邀請，結果這一家人的臭名聲大概已經傳到日本，人家學校的e-mail寫得很清楚「This letter is issued upon request to confirm the above information for official reference.」

    Joe直言這封信翻譯成中文就是「應申請人要求出具此函，以確認上述資訊供官方參考。」哪來的邀請函啦？原來是陳佩琪寫mail去跟學校要來的，而且學校的回覆超官方，超敷衍，還強調是應你的要求只好回覆，真的超級丟臉的。

