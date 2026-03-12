為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    麩質過敏人口增、米穀粉製糕點接受度升 台北烘焙展米糧館促銷

    2026/03/12 14:44 記者楊媛婷／台北報導
    米穀粉增加稻米多元用途。（農糧署提供）

    隨對麩質過敏的人口數增加，更多人更願意購買米穀粉製作的糕點，農業部農糧署近年也為增加稻米消費量，推廣米穀粉加工應用，隨今年度台北烘焙展開幕，農糧署除設置米糧烘焙館外，還推出館內消費滿5百就可獲50元折價券的促銷活動，滿額還加贈限量禮品。

    「2026台北國際烘焙暨設備展」於3月12日至15日在南港展覽館登場，農糧署設立「米糧烘焙精品館」展出超過百款米穀粉與國產雜糧製作的烘焙點心，農糧署副署長黃昭興表示，國產米穀粉不僅可進口替代麵粉，更重要的是新鮮又安全且可追溯，米穀粉近年已廣泛用在各種加工食品與烘焙點心，包含米麵、米蛋糕等，近年米穀粉相關產品的營業額早就超過1億元以上。

    為推廣國產米穀粉，農糧署表示，展覽期間不僅有創意料理現場分享，更推出各種優惠活動，館內消費滿500元即可獲得50元折價券；滿388元、588元、1880元及2880元可兌換竹炭飯勺、造型玻璃水杯、折疊收納推車與旅行登機箱等滿額贈品，數量有限、送完為止。

