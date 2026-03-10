超噁！彰化出現垃圾怪客 車輛前擋被夾紙餐盒、髒手套

彰化和美近來出現「垃圾怪客」，把油油的餐盒隨機夾在車子前擋雨刷處。（擷取自和美小鎮）

彰化縣和美鎮出現垃圾怪客，在市區竟沿路對停在路邊的車子，逐一夾上油膩膩的紙餐盒、髒手套，或是廢紙板，令人作嘔。和美警分局表示，目前無人報案。和美清潔隊指出，在別人車子亂夾垃圾，可依違反廢棄物清理法開罰最高6000元，但前提是要知道夾垃圾的行為人是誰，並有相關證據，才能開罰。

和美民眾在網路社群貼文指出，昨天（9日）晚間10點左右，在彰美路往愛華路方向，有看到多輛車子前擋或是後擋雨刷處，都被夾放垃圾，每輛被夾的垃圾有的是髒手套，有的是油油的廢餐盤或是便當盒，也有廢紙板等，讓人覺得噁心。

民眾指出，從監視器發現有一名中年男子戴口罩，手上拿著一袋垃圾，沿街道對著停放路邊的車輛，每一輛都夾上垃圾，如此行為不僅製造髒亂，也讓人不解。

和美警分局指出，目前無人報案。和美清潔隊則強調，亂夾垃圾也可開罰，但重點是要找出行為人，也要有證據能夠證明，才能開罰，依廢清法規定，亂丟垃圾可罰1200元到6000元。

彰化和美近來出現「垃圾怪客」把髒手套夾在車子前擋雨刷處。（擷取自和美小鎮）

