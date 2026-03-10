經典賽投注爆量 運彩經銷商公會理事長何昱奇有話要說

台灣隊打經典賽，國人為台灣隊加油。（記者蔡淑媛攝）

台灣隊在本屆經典賽首度擊敗強敵南韓，中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇表示，這次經典賽投注金額狂飆，也喊話運彩18玩法、賠率規則不變，建議調整調整賠率與返還率制度等制度，提升競爭力，增加銷售金額，挹注更多國家運動發展基金培育運動員。

何昱奇表示，目前台灣體育發展的重要資金來源，主要來自政府編列的公務預算、運動彩券盈餘所挹注的運動發展基金，以及企業與民間贊助，其中台彩去（2025）年銷售710億，挹助運發基金77億，今年是國家運動大年，包含3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月名古屋亞運，台灣運彩認為銷售量可望更上層樓、再破新高，挹注更多運發基金幫助國家體育發展。

為了提升運彩競爭力，何昱奇提出5項建議，一、調整賠率與返還率制度，台灣運彩因法規限制，賠率與國際市場相比偏低，玩家自然容易流向境外地下投注，他認為適度提高返還率，讓合法市場更具吸引力，才能把資金留在台灣。

二、擴大投注種類與即時玩法，國際運彩平台提供大量即時投注（場中投注）與多元玩法，但台灣運彩在賽事種類與玩法上仍有不少限制，建議增加場中投注、特殊玩法與多樣化組合，提高娛樂性與參與度。

三、加速數位化與網路投注便利性，現在許多年輕玩家習慣使用手機投注，但台灣運彩在網路投注流程與驗證機制上仍較繁瑣，應優化APP與線上投注系統，提升使用體驗。

四、建立與地下市場競爭的制度，何昱奇說，環境地下博弈最大優勢在於賠率高、玩法多、限制少，若合法市場無法在制度上逐步改善，地下市場只會持續擴大，政府應正視這個現實，透過制度設計讓合法市場更具競爭力。

五、強化運動發展基金與產業連結，運動彩券的核心精神是「取之運動、用之運動」，若市場規模能擴大，運動發展基金收入也會增加，讓整個運動產業、選手可以受到政府更多的幫助。

