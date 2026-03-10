為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園新增13里、10萬人需換證！戶所駐點＋線上申請加速辦理

    2026/03/10 21:39 記者李容萍／桃園報導
    桃園市民政局推動「行動掃描QR Code，線上換證e指通專案」，讓市民減少來回奔波時間。（桃園市民政局提供）

    桃園市政府自3月1日起完成里別調整，新增13里並辦理轄里界調整，範圍涉及桃園區、中壢區、八德區、龜山區、大園區、大溪區及觀音區等7行政區，預計約有10萬市民需換發身分證。為方便民眾辦理，戶所安排駐點服務，至指定地點受理申請並核發新證件，並推動「行動掃描QR Code，線上換證e指通專案」，讓市民減少來回奔波時間。

    民政局長劉思遠今日表示，透過里別調整，可讓基層服務更細緻到位，確保市民在日常生活中享有更便利、即時的公共服務。市民若因此需換發身分證，可至桃園市任一戶政事務所免費換發身分證及戶口名簿；如需改註其他資料，也可免費申請門牌證明，且不限次數與份數，保障市民權益。

    劉思遠說，為了讓換證流程更順暢，戶政事務所將提前寄發通知，並提供多元辦理方式。民眾可依通知時間至里內指定地點辦理，戶政人員現場收件，待新證製作完成後，再於指定時間、地點發放。

    戶政科說明，民眾可透過通知單上的「行動掃描QR Code，線上換證e指通專案」，24小時線上申請，再依指定時間、地點領取新證（簿），免排隊、免出門，在家就能完成申請；若民眾無法依指定時間辦理，仍然可以自行前往任一戶政事務所申請。透過里內駐點與數位申請雙軌並行，讓換證流程更為省時、便利。

    此外，換證作業將依通知時程分批辦理，在未換發前，原有身分證仍屬有效。由於11月28日將舉辦2026九合一選舉投票，有投票資格市民若未完成換證，可能因地址異動而走錯投開票所，建議市民依通知儘早完成換證，以確保投票便利。

    桃園市政府自3月1日起完成里別調整，新增13里並辦理轄里界調整。（桃園市民政局提供）

