赴中東14旅行團354人均順利回國 張惇涵桃機迎杜拜返台國人

行政院秘書長張惇涵、交通部次長林國顯等人下午準備250份象徵「平安回家」的蘋果酥，分送給從杜拜返台的旅客。

行政院秘書長張惇涵下午前往桃園國際機場迎接自杜拜回國旅客，他表示，在中東地區的14團的旅行團、354名旅客在今天已經返抵台灣，面對中東戰火可能造成的影響，政府也已經啟動物價穩定機制。他並呼籲必須前往杜拜周邊地區的民眾主動到外交部網站登錄聯絡方式，讓外交部能主動聯絡、提供協助。

中東地區多國受美伊戰爭影響關閉空域，4日阿聯酋航空開始復飛台灣，滯留當地台灣人陸續從杜拜返台，行政院秘書長張惇涵、交通部次長林國顯等人下午準備250份象徵「平安回家」的蘋果酥，分送給從杜拜返台的旅客。

張惇涵接受媒體聯訪時表示，今天是帶著3個感謝心情來迎接我們從杜拜回台灣的國人同胞。第1是感謝這段期間所有的國人同胞，無論是在台灣，或者在中東地區，或者在海外，大家的體恤跟合作；第2要感謝旅行社在過程中協助旅行團的旅客；第3要感謝所有政府部門，特別是在中東地區第一線的外交官不眠不休的打拚協助國人返國，才能穩定有序因應中東局勢變化。

張惇涵指出，這次的護僑行動中，戰事發生前在中東地區14團的旅行團共354名旅客，在今天的班機後已全數返抵國門，從4日阿聯酋復飛台灣以來到昨天已經累積1591名國人返抵國門，預計今天會超過1600名國人返抵國門。

張惇涵也分享了外館人員協助國人返台的例子。他說，3月7日巴林的駐館只有3名同仁，但是其中1名秘書全程陪伴了3名國人以及1名中國籍的同行人士，從巴林一路到沙烏地阿拉伯，協助他們回到台灣。在中東地區大概還有不到80名有提出協助的國人，目前外交部、交通部以及當地的駐館也都主動的關懷積極協助，透過陸路的疏散、協調航班有空位的班機，來協助他們儘早返抵國門。

張惇涵提到，在能源供應的部分，石油、天然氣在三月到四月，目前都供應無虞，請國人朋友放心。在穩定物價的措施部分，行政院副院長鄭麗君昨日晚間已召開穩定物價小組會議，因應中東的變局，除了原本的雙緩漲機制以外，在石油的部分增加了專案緩漲的機制，而雙緩漲機制跟專案緩漲機制也會持續下去，政府會以穩定物價為重中之重的考量，物價穩定小組也會每週召開一次做最即時的因應。

張惇涵說，外交部已把杜拜相關周邊地區列為橙色警戒，這幾日仍有超過100名國人可能因經商、洽公或轉機前往杜拜地區，呼籲民眾沒有必要避免前往，並請必須前往當地的民眾主動到外交部網站登錄，外交部也準備了一張旅行或過境中東地區的關懷卡，上面有外交部領務局的QR Code，請一定要前往中東地區或者是轉機的國人朋友們，掃QR Code登錄您的聯絡方式，讓外交部能夠主動聯絡、提供協助。

對於有部分旅客從土耳其經中國轉機返台，對政府有些抱怨。張惇涵表示，駐土耳其伊斯坦堡的代表處在3月5日有接獲這位國人的email，也有回覆說在土耳其地區領空都是開放的沒有關閉，那因為還有許多的不確定性，所以請這位國人能夠耐心等待旅行社的妥適安排。因為他們是一個旅行團團客，也經過旅行社的安排，經由中國再轉機回到台灣，今天稍早也回到台灣。

行政院秘書長張惇涵、交通部次長林國顯等人下午準備250份象徵「平安回家」的蘋果酥，分送給從杜拜返台的旅客。（記者朱沛雄攝）

行政院秘書長張惇涵呼籲必須前往杜拜周邊地區的民眾主動到外交部網站登錄聯絡方式，讓外交部能主動聯絡、提供協助。（記者朱沛雄攝）

