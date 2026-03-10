為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    清明節連假避大塞車！ 國道「最佳出發時段」一次看

    2026/03/10 14:24 記者吳亮儀／台北報導
    清明節連假國道好走時段懶人包。（高公局提供）

    今年清明節連假長達4天，高速公路局今天（10日）公布，檢視歷年清明節連假國道交通狀況，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查，預估南向車流集中於第1、2日、北向車流集中於第3、4日，且交通需求以掃墓返鄉旅次（52%）及旅遊旅次（34%）為主。

    高公局表示，考量清明節連假國道交通需求較平日高出甚多，部分路段尖峰時段將出現長時段壅塞，呼籲用路人可多利用節前週休提早掃墓，或於連假期間多搭乘國道客運、台鐵及高鐵。倘若仍有自行開車需求，建議可利用以下好走時段避開車潮。

    一、西部國道部分：
    （一）4月3、4日（第1、2日），上午時段南向車流量大，桃園、新竹、彰化瓶頸路段及鄰近墓區（如苗栗、台中及南投）等路段易有壅塞情形。建議用路人於上午5時前或中午12時後出發。
    （二）4月5、6日（第3、4日），下午時段北向車流量大，南投、彰化、臺中、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形。建議中部地區北向用路人於中午12時前出發，南部地區北向用路人則提早至上午9時前出發。

    二、國5部分：
    （一）4月3、4日（第1、2日），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。
    （二）4月4~6日，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜。建議用路人於上午9時前出發。

    另外，高公局規劃實施多項管制措施，連假前兩個週六及連假期間均有實施匝道封閉措施。

    一、3月21日及28日（連假前兩個週六），5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

    二、4月3日（第1日），0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

    三、4月4日（第2日），5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

    四、4月5日及6日（第3、4日），每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

    清明節連假匝道封閉措施懶人包。（高公局提供）

