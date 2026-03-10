為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣查獲黑心繁殖狗場 驚見巨型貴賓及大型猛犬

    2026/03/10 12:46 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣非法繁殖場內查獲巨型貴賓犬。（嘉義縣家畜所提供）

    嘉義縣家畜疾病防治所本月初接獲匿名通報，水上鄉有黑心繁殖狗場，日前會同警方與政風單位前往稽查，現場發現共飼養63隻，包含柴犬、法鬥、巴哥、馬爾濟斯等犬種，甚至還有巨型猛犬及7隻巨型貴賓等稀有犬種，全數沒入，最高可開罰300萬元。

    嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，非法繁殖場非常髒亂，犬隻排泄物幾乎未清理，所幸經獸醫師逐一檢查，目前犬隻健康狀況大致良好，今天也完成複查程序。

    林珮如說，為利後續追蹤管理，嘉畜所當場全數沒入所有犬隻與依法完成晶片植入，並分批載運至動保園區另予收容安置，由於關姓飼主對犬隻來源交代不清，現場亦發現授精管、抗生素，甚至幼犬等相關證物，顯有非法繁殖犬隻行為。

    此案飼主否認非法繁殖，嘉畜所要求飼主限期提出意見陳述，並須交代所有犬隻來源與流向，如不配合，將移送法辦，針對黑心繁殖等違法情事，將依據動物保護法最高開罰300萬元。

    查獲的巨型猛犬。（嘉義縣家畜所提供）

    嘉義縣家畜所查獲非法繁殖場。（嘉義縣家畜所提供）

