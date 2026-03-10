台灣鳳梨再出擊！北農兩批外銷日本 搶攻東京、神戶嘗鮮

台北農產運銷公司持續拓展海外市場，在2月26日分批出口兩批次鳳梨，其中高雄產地共有12公噸銷往東京，另外屏東產地有16公噸銷往神戶，搶佔日本消費通路。（台北農產公司提供）

台北農產運銷公司持續拓展海外市場，在2月26日分批出口兩批次鳳梨，其中高雄產地共有12公噸銷往東京，另外屏東產地有16公噸銷往神戶，搶佔日本消費通路。

北農指出，本次外銷作業於南部兩地同步進行，第一批高雄市產地在2月26日完成裝櫃，出口鳳梨原體果每箱10公斤共1,200件，總重量約12公噸，已於3月4日抵達東京，供應當地通路，行銷並提供日本消費者優質且新鮮的台灣水果。

請繼續往下閱讀...

北農表示，屏東縣產地也在2月26日下午完成第二批裝櫃作業，包含截切果每箱13公斤520件，以及原體果每箱10公斤936件，合計1,456件、總重量約16公噸，已於3月2日搶先抵達神戶，攻佔關西市場。

北農說，透過嚴謹的蔬果分級包裝與完善的冷鏈物流管理，以確保產品品質、品規與鮮度，並依不同市場需求，調整規格與包裝配置，機動滿足客戶所需，藉以鞏固外銷通路，提升附加價值。此次兩地同步迅速出貨，不僅展現本公司穩定之供貨實力，也推升臺灣農產品在日本市場的品牌形象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法