為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣鳳梨再出擊！北農兩批外銷日本 搶攻東京、神戶嘗鮮

    2026/03/10 12:45 記者孫唯容／台北報導
    台北農產運銷公司持續拓展海外市場，在2月26日分批出口兩批次鳳梨，其中高雄產地共有12公噸銷往東京，另外屏東產地有16公噸銷往神戶，搶佔日本消費通路。（台北農產公司提供）

    台北農產運銷公司持續拓展海外市場，在2月26日分批出口兩批次鳳梨，其中高雄產地共有12公噸銷往東京，另外屏東產地有16公噸銷往神戶，搶佔日本消費通路。（台北農產公司提供）

    台北農產運銷公司持續拓展海外市場，在2月26日分批出口兩批次鳳梨，其中高雄產地共有12公噸銷往東京，另外屏東產地有16公噸銷往神戶，搶佔日本消費通路。

    北農指出，本次外銷作業於南部兩地同步進行，第一批高雄市產地在2月26日完成裝櫃，出口鳳梨原體果每箱10公斤共1,200件，總重量約12公噸，已於3月4日抵達東京，供應當地通路，行銷並提供日本消費者優質且新鮮的台灣水果。

    北農表示，屏東縣產地也在2月26日下午完成第二批裝櫃作業，包含截切果每箱13公斤520件，以及原體果每箱10公斤936件，合計1,456件、總重量約16公噸，已於3月2日搶先抵達神戶，攻佔關西市場。

    北農說，透過嚴謹的蔬果分級包裝與完善的冷鏈物流管理，以確保產品品質、品規與鮮度，並依不同市場需求，調整規格與包裝配置，機動滿足客戶所需，藉以鞏固外銷通路，提升附加價值。此次兩地同步迅速出貨，不僅展現本公司穩定之供貨實力，也推升臺灣農產品在日本市場的品牌形象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播