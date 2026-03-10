屏東縣長周春米連續4年率隊前進東京食品展 累加產值可望破百億

屏東縣長周春米率屏東隊參加東京食品展。（圖由屏東縣政府提供）

2026東京國際食品展今（10）日於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米率領14家業者組團參展，加上另有8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出多元優質的屏東好物，成為台灣館中陣容最龐大、實力最堅強的一團，屏東隊前3年參加東京食品展屢創佳績，周春米有信心加上今年訂單累加產值可破百億元。

「台灣尚勇，屏東尚讚！」周春米在開幕典禮上表示，屏東位在台灣最南端，所有最美麗的果實都是從屏東出發，香蕉、鳳梨、檸檬是台灣產量最大，還有好吃的芒果、全世界都愛喝的珍珠奶茶，此次參展還帶來在日本倍受矚目的石斑魚、鰻魚、百年傳承的醬油、芝麻醬、滴雞精、皮蛋鴨蛋等，「屏東好物盡在東京食品展都在屏東館、台灣館」，歡迎全世界的廠商來下訂。

周春米縣長上任以來連年帶隊參加東京食品展，推廣屏東農特產品，連續4年不缺席，就是要做農民朋友及廠商的最強後盾，拓展國際通路。她細數屏東隊近年參展成果指出，2023年因疫情剛結束還不太顯著，2024年、2025年的訂單及後續效益累積近達70億元。今年縣府整合工策會、農業處、傳播暨國際事務處等跨局處量能，結合在地優質食品及農產加工業者共同打響屏東好物品牌，她有信心加上今年的成績，疊加產值可望破百億元。

特別的是，縣府今年還偕同縣內各鄉鎮農會21位總幹事觀摩東京食品展，由屏東縣農會總幹事廖展毅帶領，也將參加橫濱地區屏東農產攜手日本餐飲拓銷活動。

今年東京食品展屏東館集結14家優質食品及農產加工業者，產品類型涵蓋生鮮農產、加工食品、調味品及機能性食品等。今天東京食品展開幕首日，業者展現屏東的活力與熱情，積極推介產品吸引各國買家洽談，不但讓世界看見屏東農業多元實力，也充分展現屏東從原料、生產到加工的整合與技術優勢。

屏東縣長周春米邀請全縣21個鄉鎮市農會總幹事觀摩東京食品展。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米逐一為參展廠商加油打氣。（圖由屏東縣政府提供）

東京食品展台灣館及屏東館吸引人潮參觀。（圖由屏東縣政府提供）

