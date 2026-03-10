36家釋1200個職缺 斗六就業中心大型徵才3/14登場

斗六就業中心提醒求職面試時，要凸顯自己在應徵職缺上的相關經驗。（圖由斗六就業中心提供）

因應年後轉職潮，勞動部雲嘉南分署斗六就業中心將在本週六（3月14日）上午10點起在古坑綠色隧道舉辦大型聯合徵才嘉年華，集結36家廠商，釋出超過1200個職缺，其中矽品精密虎尾廠要徵300多人，最高月薪7.1萬，歡迎待業、有意換工作或準社會新鮮人踴躍參加。

斗六就業中心表示，這次徵才產業涵蓋半導體、食品、餐飲、零售及客運等多元領域，邀集矽品精密、統一超商、千巧谷、國立通運、鵝媽媽及卜蜂等36家廠商，提供工程師、門市人員、會計、儲備幹部、業務專員及司機等多樣化職缺，滿足不同背景與專長求職者的需求，薪資從3萬多至7萬多元。。

請繼續往下閱讀...

斗六就業中心主任劉達源表示，這次徵才活動結合庇護工場及多元培力單位，設置職人DIY體驗區及在地農特產展售市集，推出茶包調製、手沖咖啡、洗手噴霧及餅乾製作等活動，也安排視障按摩服務，提升企業進用視障按摩師的意願，創造更多元就業機會。

另為讓家長安心面試，現場氣球與泡泡秀輪番登場，還提供限量造型氣球發放、泡泡盤體驗及親子競賽活動。

斗六就業中心指出，求職者填寫履歷時不要同一份通用，應視職缺性質強調自己在該領域的經歷，另面試時除注意服裝儀容，因面試人數多，回答問題時要精簡強調自己的優點，讓面試官留下好印象，相關活動資訊及職缺可上活動網站查詢。

斗六就業中心徵才嘉年華，結合小丑氣球及奇幻泡泡秀表演，讓家長可以安心面試，歡迎親子一起參加。（圖由斗六就業中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法