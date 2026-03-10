曾兩度退養 中和動物之家「最會撒嬌的狗狗」終於找到家

江小姐最終決定於2月中正式將牠帶回家，展開新的生活。（動保處提供）

新北市動物保護防疫處中和動物之家收容犬「鐺鐺」個性親人、溫和，因愛撒嬌被志工暱稱為「最會撒嬌的狗狗」，但因對其他動物適應較慢，自2020年進入動物之家後曾兩度被認養又退回。直到今年2月，牠終於遇見願意給予專屬關愛的認養人江小姐，經過兩個月的陪伴互動建立信任後，順利展開新生活，也讓動保處感慨「找到適合的家，比快速認養更重要」。

江小姐指出，家中陪伴多年的愛犬去年12月因病過世，讓她十分難過，為了轉換心情，也希望透過捐贈物資行善，她前往中和動物之家探訪。當時一眼就注意到熱情親人的鐺鐺，互動後留下深刻印象。之後兩個月間，只要有空她就專程前往陪伴鐺鐺散步、互動培養感情，逐漸建立信任關係，最終於2月中正式將牠帶回家，展開新的生活。

請繼續往下閱讀...

動保處長楊淑方表示，每隻收容動物都有不同個性與需求，找到適合的家庭比快速認養更重要，鐺鐺的故事正是「適合比速度更重要」的最佳例子。

楊淑方說，動物之家仍有許多親人可愛的犬貓等待認養，歡迎民眾親自到場互動了解，透過陪伴建立感情，提升認養成功率。另動保處也攜手數位發展部，全國首創推出「AI寵物認養媒合系統」（https://findpet.tw/），透過AI分析犬隻性格與認養人生活型態，提供精準媒合建議、完整動物資訊及醫療地圖查詢功能，協助毛寶貝找到真正適合的家。

江小姐連續2個月只要有空便專程前往陪伴鐺鐺散步、互動培養感情，逐漸建立信任關係。（動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法