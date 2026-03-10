澎湖員貝樂營績效「良好」 建立公辦民營典範

員貝樂營形塑為耍廢島，遠離都市塵囂。（員貝樂營提供）

澎湖縣政府辦理公辦民營「員貝樂營」去年績效評估獲得「良好」成績，展現亮眼營運成果。員貝樂營在退休員警陳天瑞返鄉擔任村長後，父子積極投入經營下，去年旅遊人數較前一年成長1倍，逆勢突破整體觀光市場趨勢，成績斐然，值得肯定。

「員貝樂營」是澎湖縣政府近年來積極規劃建置的海島生態及海洋環境體驗旅遊推廣基地，自2023年委託員貝社區發展協會營運迄今，逐步穩定成長。近年來持續配合學校文教機構辦理教育訓練，推動企業綠色旅遊，並深根在地人力培育，強化社區導覽，增加地方就業機會，配合政府推動社區再造與地方產業創生政策目標，除活絡離島經濟發展，打造具永續旅遊島嶼品牌。

請繼續往下閱讀...

員貝擁有豐富海洋資源，員貝社區除提供露營體驗服務、餐飲服務、影片欣賞、圖書閱覽、文創商品展售等多元服務，餐飲選擇除了個人化套餐還有多人合菜、燒烤等，並提供島上聚落文化解說、潮間帶體驗、海洋遊憩活動，目前往返員貝露營區除了白沙鄉公所營運的定期交通船以外，員貝樂營也備有專船接送旅客，是全台首座海島露營場，歡迎大家到訪露營觀星品嚐鮮美海味。

澎湖縣政府強調，員貝樂營不僅展現社區自主經營成果，更為離島觀光發展提供創新示範。未來將持續攜手地方協會，朝向永續觀光與產業創生目標邁進，打造兼具生態保育、文化傳承與經濟發展的島嶼新典範。

夕陽映落員貝樂營，讓遊客感受輕鬆自在。（員貝樂營提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法