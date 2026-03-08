衛福部擬設婦女發展及保護司 石崇良：今年有望上路

衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

今日迎來3月8日婦女節，衛福部長石崇良今日出席慶祝活動，並指出衛福部即將迎來改組，其中規劃成立「婦女發展及保護服務司」，希望主責婦女發展與保護業務，也確保婦女經濟、安全與社會參與，相關修法草案立法院委員會已經審查完畢，待協商後就會發佈，今年有機會正式上路。

我國1966年通過「性侵害犯罪防治法」，1998年通過「家庭暴力防治法」，2002年通過「兩性工作平等法」（2023年修正為「性別平等工作法」），再於2004年通過「性別平等教育法」，並於2019年成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家。

此外，由於數位科技發展迅速，為保障性侵害案件及兒少性剝削案件被害人權益，我國於2023年通過增修性暴力防治4法（刑法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例、犯罪被害人權益保障法），嚴懲性影像犯罪，完善性別暴力防護網絡，杜絕性影像散佈。

石崇良指出，為爭取婦女權益，過去有許多前輩篳路藍縷，才讓婦女能在台灣社會中發光發熱，衛福部進行組織改組的過程中，除了設置「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」外，也規劃成立「婦女發展及保護服務司」，專責婦女發展及保護業務，並保障婦女的經濟、安全與社會參與。

針對婦女發展及保護服務司業務，石崇良也提到，在婦女職場發揮方面，未來希望透過資料搜集、政策研析，以及活動方案推動，讓婦女在社會各個角落、各行各業都有發揮空間。

石崇良說，目前立法院委員會已經完成「衛福部組織法」修法草案審查，待協商完成後就會發佈，屆時衛福部也將依據修法內容，完成各項配置，包括各司署名稱、人力調配、科別調整等，相信很有機會在今年啟動相關作為。

