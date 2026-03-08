為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    旅遊注意！ 4旅行社廢撤照、5家解散、6家停業

    2026/03/08 16:25 記者黃宜靜／台北報導
    休假期間不少民眾開始規劃旅遊；交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至目前共有4家旅行社遭廢照或撤照。（資料照）

    休假期間不少民眾開始規劃旅遊；交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至目前共有4家旅行社遭廢照或撤照、5家解散及6家旅行社停業。

    觀光署公告，今年截至3月5日，共有4家旅行社遭廢止或撤銷旅行業執照，包括慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，經觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金，因此遭廢止或撤銷旅行業執照。

    其中，觀光署指出，彩虹國際旅行社1年內有4張支票因存款不足遭退票，且未辦理清償註記情形，經票據交換所公告自2月13日起為拒絕往來戶。

    另外，今年經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業則有5家，觀光署公告，分別為樂皮旅行社、永豐旅旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社。

    觀光署也公告，共有6家旅行業在今年自行申報及主管機關副知停業（展延停業），包括歐樂旅行社、台灣國際旅行社、華夏大地旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、享台灣旅行社；不過，旅行社均得於停業期間申辦復業。

